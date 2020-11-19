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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Korona belası bitmeden ortaya çıkmıştı! Cluster-5 kabusunda umutlandıran haber

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Korona belası bitmeden ortaya çıkmıştı! Cluster-5 kabusunda umutlandıran haber
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Danimarka, büyük paniğe yol açan ve milyonlarca vizonun itlaf edilmesine yol açan "Cluster-5" virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, ülkedeki tüm vizonların itlafına neden olan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Cluster-5 virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu.

Danimarka Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan ve Devlet Serum Enstitüsünün raporunun yer aldığı basın açıklamasına göre,  Cluster-5 adlı virüs 15 Eylül’den bu yana ülkede görülmedi.

Açıklamada, Devlet Serum Enstitüsünün Cluster-5 adlı virüsün muhtemelen öldüğü yönünde tahminde bulunduğuna vurgu yapıldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım’da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen Kovid-19 aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceğini bildirmişti.

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Son dakika haberleri: Dünya gündeminde vizon virüsü paniği. Mutasyona uğramış ve daha güçlü
Son dakika haberleri: Dünya gündeminde 'vizon virüsü' paniği. Mutasyona uğramış ve daha güçlü!
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