Korona avcısı

Dedektif köpeklerin koronavirüs teşhisinde kullanılması konusunda ilk adımı Alman ordusu attı. Ulm kenti yakınlarındaki Vulkaneifel’da orduya ait köpek eğitim merkezinde 10 köpek bu yönde eğitiliyor. Eğitimde subaylarla birlikte Hannover üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri de yer alıyor. Eğitilen köpeklerin Alman çoban köpeği, İngiliz Cocker Spaniel ve Retriever cinsi olduğu belirtildi. Köpekler, kokunun moleküler bileşiminden patlayıcıları veya uyuşturucuyu çok kolay algılayabiliyor. Ayrıca bazı kanser türlerini ve şeker hastalarını da koklayarak teşhis edebiliyorlar.

YÜZDE 80 BAŞARI SAĞLANDI

Köpek eğitim okulundan yapılan açıklamada, koronavirüs taşıyan insanları tespit edilmeleri için eğitim verilen köpeklerde şimdiye kadar yapılan testlerde yüzde 80 oranında başarı elde edildiğini duyurdu. Tedavisi ilaçla tamamlanan koronavirüs hastalarının tükürük örneklerine köpeğin tepki gösterdiği belirtilirken, eğitimde aktif hastalığı süren insanların tespiti aşamasına gelindiği belirtildi. Vakaların belirlenmesinde köpeklerin kullanılmasına ise bazı çevreler itiraz ediyor. Hasta tespiti sırasında virüsün köpeklere bulaşabilme riski olduğunu belirten hayvanseverler, köpeklerin bu alanda kullanılmasına karşı çıkıyor.