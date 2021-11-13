Korona ateşi Avrupa’yı yeniden sardı

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ALMANYA’da bu kış 100 bin kişinin daha koronavirüsüne bağlı sebeplerle öleceği tahmin ediliyor. Ülkede günlük vefat sayısı şu anda 200’ün üzerinde. Kıta genelinde kısıtlamalara geri dönüş eğilimi söz konusu. Hollanda, akşamları saat 19.00’dan sonra sokağa çıkma yasağı getiriyor. Avusturya ise aşısızlara sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı. İşte Avrupa’da son durum:

AŞISIZLARA KISITLAMA

COVID-19 vakaları rekor sayılara ulaşırken, Avusturya’da iki doz aşı olmayanlara yönelik kısıtlama önlemleri getirilmesi gündemde. Başbakan Alexander Schallenberg, birkaç güne kadar aşılanmamış kişiler için karantina uygulamasına geçebileceklerini söylerken, “Diğerleri tereddüt etiği için halkın üçte ikisi zorluk çekmemeli” diye konuştu. Avusturya’da nüfusun yüzde 65’i tam aşılı.

ALMANYA DİKEN ÜSTÜNDE

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Almanya’da günlük vaka sayısı, perşembe günü ilk kez kritik 50 bin bandını aştı. Vakalar dün de günlük 49 bine dayanırken, gözler hükümetin almaya hazırlandığı yeni önlemlere çevrildi. Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Bu gidişatı kırmak için her şeyi yapmak zorundayız. Aksi takdirde acı bir aralık ayı bizi bekliyor” diye konuştu.

DOĞU ÜLKELERİ REKOR KIRIYOR

Rusya başta olmak üzere, Çekya’dan Hırvatistan’a Romanya’dan Ukrayna’ya bölgedeki birçok ülkede vaka ve ölümler rekor kırıyor. Bu ülkelerinin ortak özelliği ise aşı karşıtlığının yüksek olması. Rusya’da hastanelerin oksijen stokları hızla tükeniyor. Günlük vaka sayısı, bir süredir 40 binin altına inmiyor. Çekya’da günlük vakalar, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 33 arttı. Hırvatistan’da ise hasta sayısı son bir haftada yüzde 52 yükseldi.