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Dünya
Haber Giriş: 11.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Korona aşısı Drakula’dan

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Korona aşısı Drakula’dan

Romanya hükümeti halkı koronavirüs aşısına teşvik etmek için, Drakula’nın Bran Şatosu’nu aşı merkezine dönüştürdü. Burada aşı olanlar, müzeyi ömür boyu ücretsiz olarak gezebiliyor.

Avrupa’da salgına karşı aşılamada son sıralarda yer alan Romanya, halkın büyük çoğunluğunun aşıya karşı olması nedeniyle ilginç bir yola başvurdu. Romanya’nın Transilvanya bölgesinde yer alan ve “Vampir Drakula’nın Malikânesi” olarak bilinen Bran Şatosu, aşı merkezine dönüştürüldü. Randevu almadan şatoya giden vatandaşlar, burada COVID-19 aşısı olup, müzeyi ömür boyu ücretsiz olarak gezebiliyor. Şatonun zindanında yer alan özel işkence odasına da giriş hakkı elde ediyorlar. Şatoda görev yapan sağlık personelinin önlüklerinde ise, esprili bir şekilde “Drakula’nın öpücüğü” ifadeleri yer alıyor.

Korona aşısı Drakula’dan

HALK AŞIYA KARŞI

Aşılamada Avrupa ortalamasının çok gerisinde kalan Romanya’da halk koronavirüs önlemlerine sıcak bakmıyor. Pfizer&BioNTech aşısının uygulandığı 20 milyon nüfuslu ülkede, şimdiye kadar 3.5 milyon kişi aşılanabildi. Yetkililer aşılamadaki olumsuz gidişatı tersine çevirmek için, halka cazip ve eğlenceli bir yol bulma arayışına girdi.

Korona aşısı Drakula’dan

DRAKULA KİMDİR

Asıl adı Vlad Tepeş olan ve ‘Drakula’ olarak bilinen Eflak hükümdarı, Osmanlı döneminde ‘Kazıklı Voyvoda’ lakabıyla biliniyordu. Drakula, yöre halkına 14. yüzyılın sonlarında inşa ettirdiği Bran Şatosu’nu yazlık evi olarak kullanıyordu. Gaddarlığıyla ün yapan Drakula, 19. yüzyılda romanlara konu olarak ‘vampir’ lakabını almıştı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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