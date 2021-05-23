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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 23.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Korona aşıları 9 yeni milyarder yarattı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Korona aşıları 9 yeni milyarder yarattı

Dünyada yoksullukla mücadele eden İngiltere merkezli uluslararası örgüt Oxfam, 9 yeni aşı milyarderinin listesini açıkladı.

Aşıdan ciddi kazanç elde edenler listesinin başındaki isim, 4.3 milyar dolarla Amerikan Moderna şirketinin Başkanı Stephane Bancel oldu.

İkinci sırada ise 4 milyar dolar gelirle Alman BioNTech’in kurucusu Türk asıllı Uğur Şahin yer alıyor.

Diğer isimler de sırasıyla; 2.2 milyar dolar ile Moderna’nın yatırımcısı Timothy Springer, 1.9 milyar dolar ile Moderna Yönetim Kurulu Başkanı Noubar Afeyan, 1.8 milyar dolar ile Moderna aşısına ambalaj üreten ROVI şirketi Başkanı Juan Lopez-Belmonte, 1.6 milyar dolar ile Moderna aşısı ikinci yatırımcısı Robert Langer, 1.3 milyar dolar ile Çinli ilaç şirketi CanSinoBiologics’in kurucusu Zhu Tao, 1.2 milyar dolar ile CanSinoBiologics’in Eşbaşkanı Qui Dongsu, 1 milyar dolar ile CanSinoBiologics’in İkinci Eşbaşkanı Helen Mao Huihua oldu.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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