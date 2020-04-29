Korona Almanya’da yeniden yükselişte

Bir süredir 0.9 olan R0 değeri, yani bulaşma oranı, Robert Koch Enstitüsü’ne göre yeniden 1’e yükseldi. Mart ayı başlarında virüsün bulaşma oranı 3 civarındaydı. Yani her bir hasta, virüsü üç kişiye daha bulaştırıyordu. Almanya sert tedbirler alarak 16 Nisan’da virüsün bulaş oranını 0.7’ye kadar geriletti. Salgının kontrolü için bulaşma oranının birin altında olması gerekiyor. Salgınla mücadelede önemli ilerleme sağlanmasının ardından Almanya ekonomiyi de canlandırmak için tedbirleri kademeli gevşetme planını devreye soktu. Almanya’da dünkü vaka sayısı 1.144 olarak gerçekleşirken toplam sayı 156.337’ye çıktı. Can kaybı da 163 artarak 5.915’e yükseldi.



