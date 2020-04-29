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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:00, Son Güncelleme:

Korona Almanya’da yeniden yükselişte

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Korona Almanya’da yeniden yükselişte
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Almanya’da sıkı tedbirlerle kontrol altına alınan koronavirüs, önlemlerde başlayan yumuşamayla yeniden yükselişe geçti.

Bir süredir 0.9 olan R0 değeri, yani bulaşma oranı, Robert Koch Enstitüsü’ne göre yeniden 1’e yükseldi. Mart ayı başlarında virüsün bulaşma oranı 3 civarındaydı. Yani her bir hasta, virüsü üç kişiye daha bulaştırıyordu. Almanya sert tedbirler alarak 16 Nisan’da virüsün bulaş oranını 0.7’ye kadar geriletti. Salgının kontrolü için bulaşma oranının birin altında olması gerekiyor. Salgınla mücadelede önemli ilerleme sağlanmasının ardından Almanya ekonomiyi de canlandırmak için tedbirleri kademeli gevşetme planını devreye soktu. Almanya’da dünkü vaka sayısı 1.144 olarak gerçekleşirken toplam sayı 156.337’ye çıktı. Can kaybı da 163 artarak 5.915’e yükseldi.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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