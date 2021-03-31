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Dünya
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 31.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Korona Almanya’da federalizmi tartışmaya açtı

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Korona Almanya’da federalizmi tartışmaya açtı

Almanya’da salgınla mücadelede her eyaletin farklı görüşte olması ve ortak karar almada zorlanılması üzerine eyalet sistemine olan güven azaldı. Yapılan bir ankete göre, Almanların üçte ikisi federalizmin korona kriziyle mücadeleye zarar verdiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Civey Kamuoyu Araştırma şirketinin anketine katılanlara “Federal sistem korona salgınıyla mücadelede yarar sağladı mı yoksa zarar mı verdi” şeklinde soru yönetildi. Bu soruya “zarar verdi” diyenlerin oranı yüzde 53.1 oldu. Anket, Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan son toplantının ardından gerçekleştirildi. Ankete katılanların büyük çoğunluğu korona kriziyle mücadelede kararların Federal Meclis’te alınmasından yana görüş belirtti. Ankete katılanların yüzde 38’i kararların mecliste alınmasını, yüzde 18’i başbakanlığın karar vermesini, yüzde 13’ü eyalet başbakanları konferansında değerlendirilmesi görüşünü savundu. 

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