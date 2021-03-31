Korona Almanya’da federalizmi tartışmaya açtı

Civey Kamuoyu Araştırma şirketinin anketine katılanlara “Federal sistem korona salgınıyla mücadelede yarar sağladı mı yoksa zarar mı verdi” şeklinde soru yönetildi. Bu soruya “zarar verdi” diyenlerin oranı yüzde 53.1 oldu. Anket, Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan son toplantının ardından gerçekleştirildi. Ankete katılanların büyük çoğunluğu korona kriziyle mücadelede kararların Federal Meclis’te alınmasından yana görüş belirtti. Ankete katılanların yüzde 38’i kararların mecliste alınmasını, yüzde 18’i başbakanlığın karar vermesini, yüzde 13’ü eyalet başbakanları konferansında değerlendirilmesi görüşünü savundu.

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