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Dünya
Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Korona alarmı veren komutan görevden alındı

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Korona alarmı veren komutan görevden alındı
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Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’in kaptanı Brett Crozier, gemide COVID-19 salgını çıktığı ve yardım talep eden mektubu nedeniyle görevinden alındı.

En az 100 personelinde korona vakalarının görülmesinden ardından 5 bin kişilik mürettebatıyla Guam Adası’nda demirleyen geminin kaptanı Crozier “Savaşta değiliz. Denizciler ölmemeli” demişti. ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, kaptanın mektubu emir komuta zinciri dışındaki kişiler ile basına gönderdiği gerekçesiyle görevine son verildiğini açıkladı. Personelin 2.700 bölümü Guam Adası’na tahliye edilmişti.

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