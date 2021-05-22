Korona 2-3 misli daha fazla can almış olabilir

DSÖ’nün “Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu 2021” açıklandı. Rapor, küresel COVID-19 artan ölüm oranı tahminlerini de içeriyor. Rapora göre 31 Aralık 2020 itibarıyla ön tahminler, 2020’de COVID-19 salgınına atfedilebilecek toplam küresel ölüm sayısını en az 3 milyon gösterdi. Bu rakamın da resmi olarak bildirilen 1.8 milyondan, 1.2 milyon daha fazla ölüm anlamına geldiğine işaret edildi.

‘EKSİK SAYILDI’

Mayıs 2021 itibarıyla DSÖ’ye bildirilen COVID-19 kaynaklı resmi 3.4 milyon ölüm sayısının muhtemelen önemli ölçüde eksik sayıldığı ifade edilen raporda, ölüm sayısının bundan en az 2-3 kat daha yüksek olduğu belirtildi. DSÖ’nün veri ve analiz bölümünden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Samira Asma, dün Cenevre’de video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında rapora ilişkin bilgi verdi. Asma, “Bu aya kadar resmi olarak 3.4 milyon ölüm rapor edildiğini zaten biliyoruz. Ancak bu sayı gerçekten 2-3 kat daha fazla olabilir” dedi.



‘RAPORLAR SORUNLU’

Dünya genelinde 2020’deki ve öncesindeki ölüm sayılarına bakıldığında şimdiye kadar 6 ile 8 milyon arası insanın COVID-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini ifade eden Asma, salgının hâlâ yükselişte olduğunu belirtti. Asma, salgında özellikle Hindistan, Nepal gibi Asya ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde virüs kaynaklı ölümlerin artışını sürdürdüğünü kaydetti. Birçok ülkede ölüm nedenlerine ilişkin raporlamalarda sorunlar olduğunu belirten Asma, “Bu nedenle DSÖ, tüm ülkeleri güçlü veri ve sağlık bilgi sistemlerini geliştirmeye ve bunlara yatırım yapmaya çağırıyor” dedi.

KÖPEKTEN BULAŞAN KORONAVİRÜS SAPTANDI

Malezya’da 2018 yılında zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan bir çocukta köpekten bulaşan yeni bir koronavirüs tespit edildi. Teşhisin doğrulanması halinde bu, bilinen sekizinci ve köpekten bulaşan ilk koronavirüs olacak. Virüs, daha önce tanımlanmış iki köpek koronavirüsünün kombinasyonunu andırırken, hem bir kedi ve hem de bir domuz koronavirüslerinin parçacıklarını da ihtiva ediyor. Araştırmacılar, tespit edilen bu virüsün insanlara tehdit teşkil edip etmediğinin henüz belli olmadığını da belirtti. Vaka, “Clinical Infectious Diseases” (Klinik Bulaşıcı Hastalıklar) adlı dergide yayımlandı.

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