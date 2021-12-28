Korkutan uyarı: Çiftliklerde antibiyotik kullanımı Kovid’den çok daha büyük bir salgına yol açabilir!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
81 ilde operasyon Eş zamanlı baskın: Hepsi ele geçirildi81 ilde operasyon! Eş zamanlı baskın: Hepsi ele geçirildi#Operasyon
Tarihi karar sonrası Aziz Yıldırımdan ilk açıklamaTarihi karar sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama#Fenerbahçe
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
Ünlü şirkette miras kavgası 4 ay önce hayatını kaybetmiştiÜnlü şirkette miras kavgası! 4 ay önce hayatını kaybetmişti#KOM Mayo
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Uzman isimler yorumladı 2022de piyasaları hangisi nasıl etkileyecekUzman isimler yorumladı! 2022'de piyasaları hangisi nasıl etkileyecek?#Küresel Piyasalar
Bidendan beklenen itiraf geldi Sözleri deprem etkisi yarattıBiden'dan beklenen itiraf geldi! Sözleri deprem etkisi yarattı#Biden
Taksiciler odası seçimlerinde şok iddialar Başkan tefeciden borç mu aldı Aday isim korsan taksici miTaksiciler odası seçimlerinde şok iddialar! Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday isim korsan taksici mi?#İTEO
Kızlarını istismar eden eşinden boşanmak istedi, hayatı kâbusa döndüKızlarını istismar eden eşinden boşanmak istedi, hayatı kâbusa döndü#Diyarbakır
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kameradaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kamerada#ABD
Korkutan uyarı... Gizli salgın Kovidden daha büyük olacakKorkutan uyarı... 'Gizli salgın' Kovid'den daha büyük olacak! #Çiftlik Hayvanı
Balotelli, G.Saray ve çılgın rakam: Paraları varsa görüşürüzBalotelli, G.Saray ve çılgın rakam: Paraları varsa görüşürüz#Balotelli
O tepkinin bedeli ağır oldu Semiha Yankı’ya mahkemeden kötü haberO tepkinin bedeli ağır oldu! Semiha Yankı’ya mahkemeden kötü haber#Semiha Yankı
Kripto para piyasalarında şok Satışlar hızlandı... İşte sebebiKripto para piyasalarında şok! Satışlar hızlandı... İşte sebebi#Kripto Para
En son Parise gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkasıEn son Paris'e gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkası!#Demet Özdemir
HABERLERDünya Haberleri

Korkutan uyarı: Çiftliklerde antibiyotik kullanımı Kovid’den çok daha büyük bir salgına yol açabilir!

#Çiftlik Hayvanı#Antibiyotik Direnci#Salgın
Korkutan uyarı: Çiftliklerde antibiyotik kullanımı Kovid’den çok daha büyük bir salgına yol açabilir

Koronavirüs salgını iki yıldır hayatlarımızı kâbusa çevirmişken gelen uyarı korku yarattı. Uzmanlara göre hayvan çiftliklerinde koruyucu olarak kullanılan antibiyotikler Kovid’den çok daha büyük bir salgın tehlikesine zemin hazırlıyor.

Haberin Devamı

Sağlık uzmanları sağlıklı çiftlik hayvanlarına verilen düşük doz antibiyotiklerin yasaklanması için çağrılar yapıyor ve bu uygulamanın büyük bir salgına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Hem de iki yıldır hayatlarımızı adeta cehenneme çeviren koronavirüs salgınından bile büyük bir salgın yaşanabileceğini söylüyorlar.

Bunun sebebi ise hayvanlara sürekli olarak verilen antibiyotiklerin antibiyotik direnci denen duruma yol açması ve normal koşullarda antibiyotikle kontrol altına alınabilecek mikropların ve diğer organizmaların dirençli hale gelerek ‘süper mikrop’ haline gelme riski taşıması.

Çiftçiler yetiştirdikleri hayvanlara hastalık kapmamaları için koruyucu dozlarda antibiyotik veriyor. Ancak 28 Ocak’ta uygulanmaya koyulacak yeni AB düzenlemesine göre artık çiftlik hayvanlarına hastalık önleyici olsa bile rutin şekilde antibiyotik vermek yasak olacak.

İngiltere AB üyeliğinden ayrıldığı için bu yeni kural bağlayıcı değil ancak ülkedeki veteriner birlikleri bu yasağın mutlaka İngiltere için de geçerli olmasını istiyor.

Haberin Devamı

Korkutan uyarı: Çiftliklerde antibiyotik kullanımı Kovid’den çok daha büyük bir salgına yol açabilir

2014 yılından beri çiftlik hayvanlarına antibiyotik verilmesi uygulaması azalma gösteriyor ancak uzmanlara göre yüzde 52’lik bu azalma salgın riskini yok etmek için yeterli değil. Uzmanlar sağlıklı hayvanlara hiçbir şekilde antibiyotik verilmemesi gerektiğini savunuyor.

Antibiyotik direnci uzmanlar tarafından ‘gizli pandemi’ olarak adlandırılıyor ve Dünya Sağlık Örgütü’nün öngörüsüne göre önlem alınmazsa 2050 yılına kadar ilaçlara dirençli hastalıklar yüzünden her yıl dünya çapında 10 milyon insan hayatını kaybedecek.

Dünya genelinde doktorlar tehlikeli hale gelen bu antibiyotik direncini kırabilmek için hastaların bu ilaçlara olan bağımlılığını azaltmak için antibiyotik reçetelerinden vazgeçiyorlar. Reçete edilen antibiyotiklerin yüzde 66’sı insanlar için geri kalanı ise çiftlik hayvanları için kullanılıyor.

Korkutan uyarı: Çiftliklerde antibiyotik kullanımı Kovid’den çok daha büyük bir salgına yol açabilir

Uzmanlar toplu halde yaşayan hayvanların stres altında kaldığı ve bunun da bağışıklıklarına zarar vererek hastalıklara karşı korumasız hale getirdiğini söylüyor. Ancak burada yapılması gereken bu hayvanlara hasta olmadıkları halde antibiyotik vermek değil yaşam koşullarını düzelterek hastalık riskini azaltmak. Öte yandan bu hayvanların yemlerine ve sularına düşük dozda antibiyotik koymak yıllardır daha kolay ve maliyetsiz bir çözüm olduğu için uygulanmaya devam ediyor.

Bu uygulama ise tedavisi olmayan bakterilerin en güçlü olanlarının sağ kalacak şekilde evrilmesine ve ilaçlara dirençli hale gelmesine sebep oluyor. Bu da, süper mikrop haline gelen bu tehlikeli virüs, bakteri ve mikropların sulara bulaşması ya da bu çiftliklerde yetişen hayvanların etlerinin yetersiz şekilde pişirilip yenmesi yoluyla insanları hasta etmesi ve hiçbir ilaçla yenilemeyecek korkunç bir salgına dönüşmesi tehlikesi taşıyor.

Gözden Kaçmasın

Uzman isim son noktayı koydu: Delmicron adında bir Kovid-19 varyantı yokUzman isim son noktayı koydu: Delmicron adında bir Kovid-19 varyantı yokHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çiftlik Hayvanı#Antibiyotik Direnci#Salgın

BAKMADAN GEÇME!

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar

BAKMADAN GEÇME!

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar