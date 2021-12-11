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Korkutan Omicron uyarısı: 75 bin kişi ölebilir!

#İngiltere#Omicron#Koronavirüs
Korkutan Omicron uyarısı: 75 bin kişi ölebilir

İngiltere'de uzmanlar, gerekli önlemler alınmazsa ülkede koronavirüsün Omicron mutasyonunun önümüzdeki 5 ay içinde 25 bin ila 75 bin arasında can kaybına yol açabileceğini ifade etti.

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Korona virüsün yeni mutasyonu Omicron, endişeleri giderek arttırıyor. İngiltere'de uzmanlar, hızla yayılan Kovid-19 ve mutasyonlarına karşı tedbirlerin arttırılmadığı takdirde Omicron mutasyonunun önümüzdeki 5 ay içinde 25 bin ila 75 bin arasında ölüme neden olabileceğini söyledi. Uzmanlar, virüsün yayılmasına karşı hükümetin bu hafta yürürlüğe koyduğu B Planı'ndan daha fazla önlemler alması gerektiğini vurguladı.

HASTANEYE YATIŞLAR GÜNLÜK 2 BİNİ AŞABİLİR

London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), Omicron mutasyonunun 2022 yılında İngiltere'de yayılmasına ilişkin tahminlerde bulunduğu bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre İngiltere'de virüse karşı alınan önlemlerin arttırılmadığı takdirde Omicron mutasyonun 2022 yılında vaka ve ölüm sayılarında yeni bir rekora neden olacağı belirtildi. Araştırmada ortaya konulan en iyi durum senaryosuna göre İngiltere'de nisan sonuna kadar hastaneye kabuller günde 2 binden fazla, can kayıpları ise yaklaşık 25 bin olacak. Buna göre güçlendirici aşıların (üçüncü doz) Omicron mutasyonuna karşı etkili olması, hükümetin kısıtlamaları arttırması bekleniyor.

KALABALIKTAN UZAK DURULMALI

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Uzmanlar, kapalı mekanlarda kısıtlamaları arttırmanın, bazı eğlence mekanlarının kapatılmasının ve kalabalık grupların toplanmasına ilişkin sınırlamaların vaka ve ölüm sayılarını önemli ölçüde kontrol altına alabileceğini belirterek bu önlemlerin hastaneye yatışları 53 bin, ölümleri ise 7 bin 600 civarında azaltacağını kaydetti.

75 BİN ÖLÜM GÖRÜLEBİLİR

Araştırmadaki kötü durum senaryosuna göre, bağışıklık sisteminin ve güçlendirici aşıların Omicron mutasyonuna karşı yetersiz kalacağı belirtilerek, hükümetin tedbirleri de arttırmamasıyla beraber Omicron vakalarındaki hastaneye yatışların 492 bine ölüm sayısının ise 75 bine ulaşacağı belirtildi. Araştırmayı yürüten uzmanlar hastaneye kabullerin, ölüm ve vaka sayılarının Ocak 2021'de görülen rekor seviyeleri geçmesini önlemek için kısıtlamaların arttırılması gerektiğini vurgulayarak sağlık hizmetlerinin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Araştırmanın yöneticilerinden Dr. Rosanna Barnard, "En iyimser senaryomuzda 2022'nin başlarında Omicron'un etkisi, evden çalışmak gibi hafif kontrol önlemleriyle azaltılabilir" dedi. Barnard, "Ancak en kötü senaryomuz, Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) iş yükünü arttırmamak adına daha katı kısıtlamalara katlanmak zorunda kalabileceğimizi gösteriyor. Maske takmak, sosyal mesafe ve destekleyici aşı olmak hayati önem taşıyor, ancak Omicron'a karşı yeterli olmayabilir" dedi.

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B PLANI DEVREDE

Şu anda İngiltere'de uygulanan B Planı'na göre, toplu taşımada ve kapalı alanlarda maske takılması, ülkeye gelen herkesin PCR testi yaptırması gibi önlemler yer alıyor. Hükümetin uzmanların uyarılarını değerlendirmesi ve uygulamaya koyması durumunda daha sıkı önlemlerin alınacağı 'C Planı'nın yürürlüğe konması gerekecek.

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#İngiltere#Omicron#Koronavirüs

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