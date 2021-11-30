Hollanda'nın Omicron açıklaması korkuttu! Çoktan yayılmış olabilir...

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Korona virüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu nedeniyle birçok ülke Güney Afrika ve çevresinden gelen uçuşları durdurma kararı alırken, mutasyona ilişkin araştırmalar da sürüyor. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, mutasyonun ülkede tahmin edilenden tarihten daha önce görüldüğü ifade edildi.



ENDİŞE YARATTI: TESPİT EDİLEMEDEN YAYILIYOR OLABİLİR

Omicron varyantının alınan sıkı tedbir ve kısıtlamalardan çok daha önce dolaşımda olması vaka sayılarının açıklanandan fazla olması endişesine yol açtı. Uzmanlar daha önce de, B.1.1.529 olarak da bilinen varyantın tespit edilmeden yayılıyor olabileceği konusunda uyarıda bulunmuşlardı.

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13 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ



Daha önce yapılan açıklamada, 26 Kasım’da Güney Afrika’nın Johannesburg and Capetown uçuşları ile başkent Amsterdam’a gelen en az 13 kişide Omicron mutasyonu tespit edilmişti.



Ancak RIVM tarafından bugün yapılan açıklamada, 19 ve 23 Kasım'da iki kişiye yapılan testlerde Omicron mutasyonunun görüldüğü ve bu vakaların Güney Afrika’ya seyahat edip etmediğinin henüz bilinmediği kaydedildi.



KARANTİNAYA ALINDILAR



Cuma günü Güney Afrika’dan Hollanda’ya gelen 2 uçuştaki toplam 600 yolcudan 61’inin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Vakalardan 13’ünde ise Omicron mutasyonu tespit edilmişti. Testleri pozitif çıkan yolcular bir otelde karantinaya alınmıştı.

Güney Afrika'da uzmanlar 25 Kasım’da yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit ettiklerini duyurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni mutasyonu Omicron olarak adlandırmıştı.



Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya, İspanya ve Japonya’da da tespit edildi.