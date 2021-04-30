Korkutan haber Hong Kong'dan geldi: Aynı kişide iki varyanta bir arada rastlandı!

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarının ikisine birden rastlandığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberinde, virüs tespit edilen kişinin çocuk bakıcılığı yapan 39 yaşındaki Filipinli bir kadın göçmen olduğu ifade edildi.

Hastadan alınan numunede Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan "N501Y" ve "E484K" mutasyonunun izlerine rastlandığı belirtildi.

Göçmen işçinin çalıştığı Tung Çung semtindeki 52 katlı rezidansın, tüm sakinlerine test yapılmak üzere yarın sabaha kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Hastanın çalışmak için 2019'da Filipinler'den Hong Kong'a geldiği ve o zamandan beri hiç yurt dışına çıkmadığı kaydedildi.

Kadının bakıcılığını üstlendiği 10 aylık bebeğin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı ifade edildi.

Virüsün kaynağının henüz belirlenememesi, virüsün mutasyona uğramış versiyonunun halihazırda toplum içinde yayılmış olabileceğine dair endişelere yol açtı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, "Bu vakanın temas geçmişinde başka vakayla bağlantı bulamadık. Hastalık belirtileri 23 Nisan'da ortaya çıkmış, 14 günlük kuluçka döneminde Hong Kong'daymış. Bu kaynağına ulaşamadığımız ilk yurt içi kaynaklı vaka oldu. Bu yüzden olayı çok ciddiye alıyor ve dikkatle inceliyoruz." ifadelerini kullandı. Kovid-19'un Güney Afrika, Brezilya, İngiltere ve son olarak da Hindistan'da ortaya çıkan farklı mutasyonları, hücrelere tutunmasını sağlayan protein ve enzimlerde yarattığı değişimlerle virüsün daha hızlı çoğalmasına yol açarak bulaşıcı özelliğini artırıyor.

7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 11 bin 771 Kovid-19 vakası tespit edilirken 209 kişi hayatını kaybetti.

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