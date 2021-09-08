Korkutan araştırma: İklim krizi hayvanların şekil değiştirmesine sebep oluyor!

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan küresel iklim krizinin dikkat çeken bir sonucu daha ortaya çıktı. Havaların giderek ısınması hayvanların ısıyla başa çıkmak için şekil değiştirmesine neden oldu. Değişen tür şekillerini inceleyen Deakin Üniversitesi uzmanları, ilkim krizinin görülen birçok değişimin arkasında olabileceğini keşfetti. Ekip yaptığı incelemelerde yüzde 10’a kadar uzuv büyümesine dair kanıtlar elde etti.

DAHA BÜYÜK GAGA, KULAK VE BACAKLAR

Trends in Ecology & Evolution dergisinde yayınlanan bir araştırmanına sonuçlarına göre; Dünya ısındıkça birçok sıcak kanlı hayvan vücut sıcaklıklarını daha iyi düzenleyebilmek için daha büyük gaga, kulak ve bacaklara sahip olacak şekilde evrimleşiyor.



Sıcak iklimlerde, vücut ısısının fazlasını atmak için kuş gagaları ve memeli hayvanların kulakları genellikle daha büyük olur.

GEZEGEN ISINDIKÇA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKLER

Şekil değiştiren çeşitli türlere ilişkin geçmiş çalışmaları gözden geçiren Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nin uzmanları, ikincil organ boyutlarında yüzde 10'a varan değişiklikler olduğuna dair kanıtlar buldu. Bu rakamın gezegenimiz ısındıkça daha da artmasını bekliyor.

MEMELİLER DE ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR



Araştırmacılara göre, memeli türleri de gözle görülür değişiklikler geçiriyor.İklim değişikliğinin memeliler üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmaların çoğu, genel vücut büyüklüğüne odaklanmış olsa da, bazı araştırmacılar belirli vücut uzantılarında da değişiklikler gözlemledi. Örneğin, ağaç farelerinin kuyrukları uzarken, maskeli sivri farelerin hem kuyrukları hem de bacakları büyüdü. Isınmayla birlikte yarasaların da kulak, kuyruk, bacak ve kanat boyutlarının arttığı tespit edildi.

EVRİM İÇİN GEREKEN SÜREDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE GERÇEKLEŞİYOR

Makalenin yazarı ekolojist Sara Ryding, “İklim değişikliği tartışılırken çoğu zaman ‘insanlar bunun üstesinden gelebilir mi?’ veya ‘hangi teknoloji bunu çözebilir?’ soruları sorulur. Artık hayvanların da bu değişikliklere uyum sağlamak zorunda olduğunu anlamamızın zamanı geldi. Bu durum genel olarak evrim için gereken zamandan çok daha kısa bir zamanda gerçekleşiyor. Bizim yarattığımız iklim değişikliği onların üzerlerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Bazı türler buna uyum sağlarken diğerleri maalesef uyum sağlamayacak,” yorumunda bulundu.



Ryding ve meslektaşları, iklim değişikliğinin değişimleri tetikleyebileceğine dair kanıt bulmak için Avustralya papağanları ve Çin yarasalarından domuz ve tavşanlara kadar geniş yelpazede çeşitli türlerde görülen şekil değişikliklerini incelediler. Ekip, değişimlerin çok farklı coğrafi bölgelerde ve çok çeşitli türlerde meydana geldiğini ve iklim değişikliği dışında ortak bir potansiyel sebebin bulunamayacağını kaydetti.

Dailymail'de yer alan habere göre, araştırmacılar, en belirgin şekil değiştirme örneğinin kuşlarda tespit edildiğini belirtti. Örneğin, Avustralya papağanı türleri, 1871'den bu yana gaga boyutunda ortalama yüzde 4-10 oranında bir artış sergiledi. Bu büyümenin her yıl ortalama yaz sıcaklığındaki değişimlerle doğrudan ilişkili olduğu görülüyor. Kuzey Amerika'da bulunan bir tür küçük serçe türü olan kara gözlü junkoların da, aşırı sıcaklıklarla bağlantılı olarak daha büyük gaga boyutlarına sahip olduğu ortaya çıktı.

TÜM TÜRLERİN DEĞİŞİP HAYATTA KALABİLECEĞİNDEN EMİN DEĞİLİZ

"Şimdiye kadar gördüğümüz uzantı boyutundaki artışlar oldukça küçük, yüzde 10'dan az, bu nedenle değişikliklerin hemen fark edilmesi pek mümkün değil. Ancak, kulaklar gibi belirgin uzantıların büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle, çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçek bir Dumbo (dev kulaklı bir fil olan çizgi film karakteri) ortaya çıkabilir,” diyen Ryding, “Şekil değiştirme, hayvanların iklim değişikliğiyle başa çıktığı ve her şeyin "iyi" olduğu anlamına gelmez. Bu sadece hayatta kalmak için evrimleştikleri anlamına geliyor. Ancak bu değişikliklerin diğer ekolojik sonuçlarının ne olduğundan veya tüm türlerin değişip hayatta kalabildiğinden emin değiliz.” diye de uyardı.

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