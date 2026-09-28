KORKUT İsrail basınının manşetinde: 'Hareket halindeki hedeflere tam isabet'

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Mako'nun haberinde, "Gerçek mermilerle test edildi: Türkiye, saldıran drone'lara karşı sistemini sergiledi" başlığı kullanıldı.

Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinde hızla geliştirdiği yerli sistemlere dikkat çekildi. KORKUT 35'in canlı atış gösteriminde sergilediği performansın, sistemin farklı tehdit ve saha koşullarına karşı kullanılabilme kabiliyetini ortaya koyduğu belirtildi.

Mako, gösterimi 12 ülkeden gelen uluslararası savunma heyetlerinin yerinde izlediğini aktardı.

KAMİKAZE İHA'YI VE HAREKETLİ HEDEFİ VURDU

KORKUT 35, gösteri sırasında kamikaze İHA'ları etkisiz hale getirdi. Sistem ayrıca hareket halindeki bir kara hedefini, yine hareket halindeyken vurdu.

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Mako'nun haberine göre KORKUT 35, İHA ve SİHA'ların yanı sıra savaş uçakları, helikopterler, seyir füzeleri ve havadan karaya füzeler gibi tehditlere karşı kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

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İsrail basını, hareket halindeki hedeflere karşı gerçekleştirilen atışların özellikle zırhlı birliklerin ve intikal halindeki unsurların korunması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

DAKİKADA 1.100 MERMİ ATABİLİYOR

KORKUT 35, iki adet 35 milimetrelik top taşıyor. Sistem, iki topun birlikte kullanılmasıyla dakikada yaklaşık 1.100 mermi atabiliyor ve yaklaşık 4 kilometrelik etkili menzile sahip.

Sistemin kullandığı 35 milimetrelik ATOM parçacıklı mühimmat, hedefin yakınında havada patlayarak parçacıklar yayıyor. Bu mühimmat yapısı, doğrudan isabet ettirilmesi zor olan küçük İHA'lara karşı etkinliği artırmayı amaçlıyor.

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KORKUT'un öne çıkan özelliklerinden biri de düşük maliyetli hava tehditlerine karşı ekonomik bir savunma çözümü sunması. Özellikle düşük maliyetli İHA'ların giderek daha önemli bir tehdit haline geldiği ortamda bu özellik, sistemi dikkat çeken hava savunma unsurlarından biri haline getiriyor.

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KORKUT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Tipik bir KORKUT bataryasında hedefleri tespit ve takip eden bir komuta aracı ile kendisine tahsis edilen hedeflere ateş açan top araçları bulunuyor.

KORKUT 35'in komuta ve kontrol altyapısı, hava tehditlerinin tespit edilmesi ve takip edilmesinin ardından ateş unsurlarının hedefe yönlendirilmesini sağlıyor.

TEKERLEKLİ KORKUT VERSİYONU DA GELİŞTİRİLDİ

ASELSAN, KORKUT'un 8x8 tekerlekli versiyonunu 2024 yılında Paris'te düzenlenen Eurosatory savunma fuarında tanıttı.

Söz konusu versiyon, hareket halindeki birliklere eşlik edebilmesi amacıyla daha yüksek yol hızına sahip olacak şekilde geliştirildi.

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ASELSAN, Ocak 2026'da ise tekerlekli KORKUT 140/35 sisteminin hareket halindeki bir FPV dronunu düşürdüğü görüntüleri yayımladı.

KORKUT'UN AVRUPA PAZARI İÇİN DE ÖNÜ AÇILIYOR

KORKUT'un uluslararası pazardaki varlığı da genişliyor. Mako'nun aktardığına göre ASELSAN ile CSG Grubu bünyesindeki Çek savunma şirketi Excalibur International, şubat ayında stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında KORKUT'un Avrupa ve küresel pazarlara sunulması amacıyla Avrupa merkezli bir ortak girişim kurulması planlanıyor.

İş birliğinin ilk adımlarından biri olarak KORKUT'un Çek üretimi Tatra Force 6x6 platformuna entegre edilmesi öngörülüyor. Üretimin ise Çekya ve Slovakya'daki CSG tesislerine aktarılması planlanıyor.

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PAKİSTAN'DA DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Mako'nun haberinde KORKUT'un Pakistan'daki kullanımına da dikkat çekildi.

KORKUT, eylül ayında Pakistan Hava Kuvvetlerinin kamuoyuna gösterdiği hava savunma sistemleri arasında yer aldı. Ancak Pakistan'a tedarik edilen KORKUT'un hangi versiyon olduğu açıklanmadı.

KORKUT 35'in uluslararası heyetlerin takip ettiği canlı atış gösteriminde sergilediği performans, Türkiye'nin özellikle İHA tehdidine karşı geliştirdiği hava savunma çözümlerindeki ilerlemeyi bir kez daha gündeme taşıdı.