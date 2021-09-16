Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDnin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldiABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi#Petrol Sondaj Kulesi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan flaş müzakere açıklamasıKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan flaş müzakere açıklaması#KKTC
BM zirvesinde yoğun gündemBM zirvesinde yoğun gündem!#BM
70 milyon TLlik mal varlığı için zorla arabaya bindirip kaçırdılar Şüpheliler yakalandı ama iş insanı hala kayıp70 milyon TL'lik mal varlığı için zorla arabaya bindirip kaçırdılar! Şüpheliler yakalandı ama iş insanı hala kayıp#Adana
Kahve fiyatlarına fahiş zam İşte sebebiKahve fiyatlarına fahiş zam! İşte sebebi#Kahve
Altayda Göztepe derbisi mutluluğu Soyunma odasında gönderme...Altay'da Göztepe derbisi mutluluğu! Soyunma odasında gönderme...#Altay
Son dakika... Manavgatta hainlik 3 yeri ateşe verdi, 4üncüsünde yakalandıSon dakika... Manavgat'ta hainlik! 3 yeri ateşe verdi, 4'üncüsünde yakalandı#Orman Yangını
Daniel Guiza gollerine devam ediyor Galibiyeti getirdi...Daniel Guiza gollerine devam ediyor! Galibiyeti getirdi...#Guiza
Bade İşçil: Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyorBade İşçil: Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor#Bade İşçil
Hüngür hüngür ağlayıp sosyal medyada paylaştı: Bu benim en çıplak halimHüngür hüngür ağlayıp sosyal medyada paylaştı: Bu benim en çıplak halim#Paulina Porizkova
HABERLERDünya Haberleri

Korkunç tablo! 2,1 milyon kişi açlıkla burun buruna...

#Açlık#Kenya#Dünya
Korkunç tablo 2,1 milyon kişi açlıkla burun buruna...

Kenya'nın çekirge istilaları ve sellerin ardından karşılaştığı kuraklık ülkede 2,1 milyon kişiyi açlık riskiyle karşı karşıya getirdi.

Haberin Devamı

Kurak ve yarı kurak topraklarda yaşayan milyonlarca kişi gıda kriziyle boğuşurken, yüz binlerce çocuk ve on binlerce hamile ve emziren kadın da yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, acil gıda ihtiyacı içerisinde olanların sayısı kuraklıkla birlikte şubat ayından bu yana yüzde 70 artarak 2,1 milyona ulaştı. 523 bin çocuğun yanı sıra 96 bin hamile ve emziren kadının kötü beslenmeden dolayı tedaviye ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Geçen yılın ekim-aralık ve bu yılın mart-mayıs ayları arasında yağışların beklenenden düşük olması nedeniyle kurak ve yarı kurak arazilerde gıda ve su kaynaklarında kıtlık baş gösterdi.

Şimdiye kadar ülkede 20'den fazla idari bölgede ulusal felaket ilan edildi, 12 bölgede de kuraklık alarmı verildi.

BM: Dünya genelinde 35 milyon insan açlıktan ölüyor veya ölmek üzere

BM: Dünya genelinde 35 milyon insan açlıktan ölüyor veya ölmek üzere

Kurak arazilerde yaşayan ve çiftçilik yapan bazı topluluklar arasında su kaynakları yüzünden çatışmalar görülmeye başlandı.

Haberin Devamı

Son yıllarda tarihinin en büyük çekirge istilasıyla karşılaşan ülkede kuzey ve doğu bölgelerde mevcut gıda sorununun kuraklığın etkisiyle daha da büyümesi bekleniyor.

2022 BAŞINA KADAR İYİLEŞME BEKLENMİYOR

Kuraklık bölgelerinde yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kenya Kızılhaç Sözcüsü Peter Abwao, kuraklığın hali hazırda 2,1 milyon kişiyi etkilediğini ancak durumun beklenen yağmurların gelmemesi halinde daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Abwao, "Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için durum çok kötü. Geride kalan yağmur dönemlerinde yeterli yağış olmadı ve çekirge istilası yüzünden hasat da yapılamadı. Kuraklıkla birlikte büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya gelmiş durumdayız." dedi.

Meteoroloji uzmanlarının yeterli yağmur yağmayacağına yönelik tahminlerinin olduğunu kaydeden Abwao, bu durumda 2022'nin başına kadar krize ilişkin bir iyileşme beklemediklerini aktardı.

HAYVANLAR TEKER TEKER ÖLÜYOR

Abwao, "Ülkenin Somali ve Etiyopya sınırında yaşayan insanlar hayvancılıkla geçiniyor ancak hayvanlar teker teker ölüyor. Sütlerini sağamadıkları gibi ellerinde satacak bir şeyleri de yok." diye konuştu.

Basında yer aldığı gibi insanların açlıktan ölmeye başladığına ilişkin net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Abwao, halka gıda ve su temini yaptıklarını, uluslararası kamuoyundan da destek beklediklerini dile getirdi.

Haberin Devamı

Abwao, yıl sonuna kadar kurak bölgelerde gıda üretimi yapılmasını da beklemediklerini dile getirdi.

İlgili Haberler:

Kira fırsatçıları! 'Evden çık' demekle olmaz... Kiracılar haklarını biliyor mu?Trump'ın hayatını kurtarmıştı... Mucize ilaç için tarih verildi! Manavgat'ta skandal: Suçüstü yakalandı! Ciğerlerimiz yanmıştı...

HASTALIK TEHDİDİ BÜYÜYOR

Kuraklıkla birlikte gelen bir başka sorun ise hastalıklar. Hijyen koşullarının kötüleşmesinden ötürü kurak bölgelerde üst solunum yolları enfeksiyonları artmış durumda. Mayıs ayından bu yana sadece Garissa ve Turkana'da 36 şüpheli kolera vakası bildirildi.

Hasadın az olması nedeniyle şehirlerdeki gıda fiyatları yükselirken, Kenya Meteoroloji Departmanı yılın üçüncü yağmur dönemi olan ekim-aralık ayları arasında da yağışların ortalamanın altında olmasını beklediklerini duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Açlık#Kenya#Dünya