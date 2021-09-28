Korkunç şüphe: 25 yaşındaki kadın önce bıçaklandı sonra kurşunlandı!

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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER- 25 yaşındaki hemşire Anna Tinterova Cuma günü Kolombiya'da öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Medellin'in yaklaşık 125 kilometre güneyinde, La Salada kasabası yakınlarındaki kırsal bir alanda cansız bedeni bulunan Tinterova'nın adli tıp raporu çıktı.

Söz konusu rapor ile olayla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Mirror'da yer alan habere göre, en yakın şehir merkezine 10 dakika mesafede öldürülen kadının hem bıçak hem de kurşun yarası aldığı otaya çıktı.

Polis, faili meçhul cinayeti bir sokak soygunu olarak mı ele aldıklarını yoksa başka teorilerin masada olup olmadığı konusunda net bir açıklamada bulunmadı.

Ancak İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Tinterova'nın İngiliz erkek arkadaşı polis tarafından sorgulandı.

Aynı haberlere göre, Talihsiz kadın son olarak erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra otelden çıkarken görüldü.

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İngiliz erkek arkadaşın sorgulandığı haberlerini doğrulayan Polis şefi Gustavo Franco Gomez şu ifadeleri kullandı;

'Ölen kadının partneriyle görüşüldü. Elimizdeki bilgiler, Medellin ve çevresinde birkaç hafta geçirdiği yönünde, ancak tüm bunları doğrulama sürecindeyiz.'

Uyutturucu kartellerinin güç mücadelesine sahne olan bölge son dönemde 20'ye yakın cinayete sahne oldu.

Tinterova'nın öldürülmesi ise ilk turist cinayeti olarak kayıtlara geçti.