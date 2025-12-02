Korkunç olay ikinci otopside ortaya çıktı…Tatilde ölen adamın kalbi çalındı

Güncelleme Tarihi:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ailesiyle tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden 76 yaşındaki Michael Graley'nin kalbi çalındı. İngiltere basınında yer alan haberlerde, Graley'nin tatil sırasında ayağındaki uyuşma nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yaklaşık 10 dakika sonra ailesine öldüğü haberinin verildiği ifade edildi.
İKİNCİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI
Graley'nin ölümünün ardından ailesinin otopsi sonrası cenazeyi İngiltere'ye sevk ettirdiği fakat belgelerde ölüm nedenin belirtilmediği aktarılan haberlerde, Graley'e İngiltere'deki Rochdale Adli Tıp Kurumu'nda ikinci bir otopsi yapıldığı ve kalbinin çalındığının ortaya çıktığı ifade edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Graley ailesi, olayın ardından GKRY makamlarına ulaşarak kalbin nerede olduğuna dair bilgi isterken, GKRY polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.