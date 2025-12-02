×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 18:29

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ailesiyle tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden 76 yaşındaki Michael Graley'nin, cenazesinin İngiltere'ye sevk edilmesinin ardından yapılan otopside kalbinin çalındığı ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ailesiyle tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden 76 yaşındaki Michael Graley'nin kalbi çalındı. İngiltere basınında yer alan haberlerde, Graley'nin tatil sırasında ayağındaki uyuşma nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yaklaşık 10 dakika sonra ailesine öldüğü haberinin verildiği ifade edildi.

İKİNCİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Graley'nin ölümünün ardından ailesinin otopsi sonrası cenazeyi İngiltere'ye sevk ettirdiği fakat belgelerde ölüm nedenin belirtilmediği aktarılan haberlerde, Graley'e İngiltere'deki Rochdale Adli Tıp Kurumu'nda ikinci bir otopsi yapıldığı ve kalbinin çalındığının ortaya çıktığı ifade edildi.

Korkunç olay ikinci otopside ortaya çıktı…Tatilde ölen adamın kalbi çalındı


Graley'in eşi Yvonne Graley, İngiliz basınına verdiği röportajda, eşinin kalbinin GKRY'de biri tarafından çıkarıldığını ve ölüm nedeninin bu yüzden belirlenemediğini ifade etti. Graley'in eşi Yvonne, eşinin kalbinin alındığı ve nerede olduğu konusunda kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, durumu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Graley ailesi, olayın ardından GKRY makamlarına ulaşarak kalbin nerede olduğuna dair bilgi isterken, GKRY polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

