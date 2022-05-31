Korkunç gerçeği sakladı… 15 çocuğu olan adam İngiltere’yi karıştırdı!

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37 yaşındaki James MacDougall, bir sperm bağışçısı olarak 15 çocuğun babası oldu. Sperm bağışlarını kendi başlarına çocuk sahibi olamayan eşcinsel çiftler için yapıyor ve kendisiyle ilgili ‘reklamları’ sosyal medya üzerinden yayınlıyordu.

Ancak bir yargıç James MacDougall’ın düşük IQ'ya ve gelişimsel gecikmeye yol açan tedavi edilemez bir kalıtsal durum olan Fragile X sendromundan muzdarip olduğunu ortaya koydu ve ortalık bir anda karıştı.

MacDougall, tedavi edilemez genetik durumunu açıklamadan sperm donörü olarak reklam yaptı. Üstelik kendisi sahip olduğu bu genetik bozukluğu biliyordu ve bunun sahip olacağı çocukları da etkileyeceğinden haberdardı.

HER ŞEYİ BİLEREK YAPTI

15 çocuk babası olan ve ardından ebeveyn erişimi yani o çocuklarla görüşebilme izni için mücadele veren sperm bağışçısının, çevrimiçi reklamlarına daha fazla kadının yanıt vermesini engellemek için yargıç tarafından maskesi düşürüldü.

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İngiltere’nin Derby kentindeki bir mahkeme durumdan haberdar olur olmaz adamın insanlara daha fazla zarar vermesini engellemek adına harekete geçti.

James MacDougall, kadınlara bilerek ve isteyerek zarar verdiği için mahkeme tarafından cezalandırıldı

MacDougall çocuklara erişim için başvurdu, ancak bir yargıç ‘çocuklara zarar verme’ şüphesiyle talebi reddetti. Mahkemenin kadın yargıcı Lieven, diğer kadınların çocuk sahibi olmak için hizmetlerini kullanmasını engelleme umuduyla adamın adının duyulmasını sağladı.

MacDougall, sperm donörü olduğu bazı çocuklarla herhangi bir temas istemediğini belirten bir anlaşma imzalamasına rağmen, ebeveyn sorumluluğu kararları ve çocuk düzenlemeleri için mahkemelere başvurarak dört çocuğuyla vakit geçirmesine izin verildi.

Üç anne ise MacDougall'ın talebine karşı çıktı. Derby’de yargıç olan Bayan Lieven, adamın çocuklara zarar vereceği için, çocukların ebeveyn sorumluluğuna sahip olmaması gerektiğine karar verdi.

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YARGIÇTAN BEKLENMEDİK KARAR!

Yargıç, son derece alışılmadık bir hareketle, diğer kadınların onu sperm donörü olarak kullanmasını engellemek için MacDougall'ın adının duyulması gerektiği yönünde karar verdi.

Mahkeme kararında, MacDougall'ın bir sosyal medya sayfasında sperm bağışçısı arayan eşcinsel kadınlara yönelik reklam vermesinden sonra doğan çocuklarının şu anda üç yaş ila birkaç aylık olduğunu söyledi.

Mahkeme, MacDougall'ın Fragile X sendromu olduğu için kliniğe gidemeyeceğini bilmesine rağmen sperm donörü olmayı seçtiğini duyurdu.

Mahkeme tutanaklarında 25 yaşında olduğu belirtilen ve adı SW olarak geçen kadın, reklamını gördükten sonra MacDougall ile nasıl iletişime geçtiğini anlattı.

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Şimdi 3 yaşında olan çocuğu, Ekim 2018'de doğdu, ardından şimdi 2 yaşında olan bir çocuk daha doğurdu.

MacDougall kadına, çocuk üzerinde hiçbir hakkı ve çocukla temas kurma hakkının olmadığını belirten, son derece yasal bir dilde yazılmış üç sayfalık, okunması zor bir belge verdi.

BİLEREK YALAN SÖYLEDİ

Belgede ayrıca, 3. sayfada, adamın Kırılgan X sendromuna sahip olduğu yazıyordu ancak bu durum açıklanmamıştı ve ne anlama geldiği donörlüğü kabul eden kadınlar tarafından anlaşılamamıştı.

Kadın doğumdan sonra kızını sık sık ziyaret eden McDougall ile temasa geçti ve ikinci bir çocuğa hamile kaldı. Haziran 2020'de adamdan ayrılmak istedi.

Kadın James MacDougall’ın kendisine cinsel anlamda uygunsuz davranışlarda bulunduğundan ve çocuğuna da uygunsuz bir baba olduğundan şikayetçi olmuştu. 25 Haziran 2020'de kendisine saldırdığı ve boynunda ve sırtında morluklarla bıraktığı için ondan şikayetçi oldu ve adam tutuklandı. Böylelikle Aralık 2020’de doğan diğer çocuğunu hiç göremedi.

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Yargıç, MacDougall'ın öğrenme güçlüğü çeken, otistik spektrumda, sabit görüşlü, somut düşünceli ve derin bir içgörü eksikliği olan karmaşık bir insan olduğu yönünde görüş bildirdi. MacDougall’ın birlikte olduğu bir kadına şiddet uyguladığı da ortaya çıktı

MAHKEMEYE GİDEMEYECEK

Yargıç adamın aynı zamanda çok az empati kurduğunu, çabuk sinirlendiğini, saldırganlaştığını ve istediğini alamayınca kontrolünü kaybettiğini ve istediğini yapmazlarsa insanları defalarca aradığına veya insanlarla iletişim kurduğuna dair bol miktarda kanıt bulunduğunu söyledi.

Mahkeme bir alışılmadık karara daha imza atarak adamın, yaşanan olaylarla ilgili olarak kendi haklarını aramak adına mahkemeye başvurmasına da üç yıl boyunca yasak getirdi…