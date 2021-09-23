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BM Genel Sekreteri Guterres korkunç gerçeği ortaya koydu: 3 milyar kişi!

#Sağlıklı Beslenme#Kıtlık#Açlık
BM Genel Sekreteri Guterres korkunç gerçeği ortaya koydu: 3 milyar kişi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, her gün milyonlarca insanın yatağa aç gittiğini belirterek, "3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor." dedi.

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(AA-Fotoğraf: AP) BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında düzenlenen Gıda Zirvesi'nde konuşan Guterres, her gün milyonlarca insanın yatağa aç gittiğine dikkati çekti.

Guterres, "3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor" dedi.

Üretilen gıdaların yaklaşık üçte birinin israf edildiğini kaydeden Guterres, insanlığın doğaya karşı savaşarak da mahsullere ve gıda zincirine zarar verdiğini vurguladı.

Guterres, "Tüm sera gazı emisyonlarının üçte birine gıda sistemleri neden oluyor. Biyoçeşitlilik kaybının yüzde 80'ninden de gıda sistemleri sorumlu." ifadesini kullandı.

Gezegeni koruyan gıda sistemlerine ihtiyaç bulunduğunu belirten Guterres, "Çevremizi korurken de büyüyen bir küresel nüfusu beslemek mümkün. Çiftliklerden balıkçılığa doğal kaynakların akıllı ve sürdürülebilir yönetilmesi gerek. Gıda sistemlerinin değişmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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#Sağlıklı Beslenme#Kıtlık#Açlık