Korkulu rüya gerçek mi olacak! Omicron kapan geyikler ve korona bulaştıran hamsterlar bilim insanlarını telaşlandırdı

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New York'ta bu kış boyunca yaklaşık 20 beyaz kuyruklu geyiğin Omicron varyantı kaptığı açıklandı. ABD'de yaşayan geyiklere bulaşmaya başlayan varyant hayvandan insana virüs taşınması konusundaki korkuları yeniden gündeme taşıdı. Bilim insanları şu için geyiklerin koronavirüsü insanlara bulaştırmayacağı konusunda umutlu.

ABD'de yaygın olarak görülen beyaz kuyruklu geyiklerin sayısının 30 milyon olduğu tahmin ediliyor. Sadece Pennsylvania eyaletinde 1,5 milyon beyaz kuyruklu geyik yaşıyor.

Pittsburgh Üniversitesi Evrimsel Biyoloji Merkezi Başkanı Vaughn Cooper bu hayvanları her gün gördüğünü belirtirken köpeğinin dolaşmaya çıktığında onların peşine takıldığını aktarıyor.

Beyaz kuyruklu geyikler arasında artış gösteren koronavirüs vakaları bilim insanlarını virüsün hayvanlardan insanlara taşınması konusunda endişeye sürükledi. Aralık 2021 ve Ocak 2022 arasında New York'un Staten Island bölgesinde 20 geyikte Omicron varyantı tespit edildi. Yüksek oranda enfekte olmuş hayvan toplulukları bu virüsleri daha önce virüsle - ya da onun varyantlarıyla - karşılaşmamış türlere taşıyabiliyor ve bu da salgının hızla yayılmasına sebep oluyor.

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ABD Tarım Bakanlığı 15 eyalette geyiklerin koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. Bu derece bir yayılımı beklemediklerini söyleyen yetkililer bunun koronavirüs salgını bir endemiye dönüştüğü zaman bile hayvanlarda bulunan koronavirüs rezerv olarak kalabileceğinden ve bu arada aşıya karşı direnç gösterecek şekilde değişebileceğinden dolayı endişeli. Böylesi bir durumda da insanlık çok daha ölümcül bir varyantla karşı karşıya kalabilir.

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Bu ihtimal şimdilik düşük gözükse de üçüncü bir tür koronavirüsn geyiklerden insanlara taşınmasına sebep olabilir. Zira geyikler koronavirüs bulaşan tek tür değil. Bilim insanları bugüne kadar kediler, köpekler, gelincikler, vizonlar, domuzlar ve tavşanlarda koronavirüs tespit ettiler. Ancak buna rağmen geyiklere bulaşan Omicron kaygı verici; bu hayvanlar enfeksiyona karşı daha zayıf, üstelik insanlara çok yakın mesafelerde yaşıyorlar.

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HONG KONG’DA HAMSTERLARDAN İNSANLARA KOVİD-19 VİRÜSÜ BULAŞTI

Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar, ülkede baş gösteren kovidli hamster vakalarından sonra hayvandan insana Kovid-19 bulaşmasını konu alan bir vaka incelemesi yaptı. Çalışma sonucunda hamsterların Delta varyantını insanlara bulaştırdığı sonucuna varıldı. Bu çalışmadan önce sadece bir çiftlik vizonundan insana virüsün geçtiği tespit edilmişti.



Hong Kong Üniversitesi ve Özel Bölge Yönetimi’nden bilim insanları, Hong Kong’da daha önce baş gösteren ve 2 bin 200 hamsterın öldürülmesine sebep olan kovidli hamster ve ilişkili insan vakalarından sonra hayvandan insana virüs bulaşması konusunda bilimsel vaka incelemesi yaptı. Elde edilen sonuçlara göre 28 hamsterdan 15’inde virüs veya antikor tespit edildi. Hamsterlara gerçek yaşam ortamlarında Kovid-19’a sebep olan SARS-CoV-2 virüsü bulaşabildiği, birbirlerine bulaştırabildikleri ve virüsün hamsterlardan insanlara bulaşabildiği sonuçlarına ulaşıldığı açıklandı. Virüs testi pozitif çıkan hamsterlarda Delta varyantı olduğu tespit edildi.



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Çalışmada “SARS-CoV-2'nin insanlardan evcil hayvanlar da dahil olmak üzere diğer memelilere bulaştığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, çiftlik vizonu hariç, bu enfekte hayvanların insanları enfekte edebileceğine veya insanlar arasında daha da yayılmasına dair daha önce hiçbir belge yoktu” denildi.

İTHAL EDİLEREK ÜLKEYE GİRDİ

Bilim insanları ilk kovidli hamsterların ortaya çıktığı evcil hayvan dükkanı ve onun canlı hayvan deposundan elde ettikleri hem genetik hem de epidemiyolojik sonuçlara göre Kovid-19’lu hamsterların ithal edilerek ülkeye girdiği ve dükkanda çalışan 23 yaşındaki bir kişi ile bir müşteriye virüsü bulaştırdıkları sonucuna varıldı. Çalışmayı yapan virologlar, evcil hayvan ticaretinin virüsün yayılması için bir yol sağlamasına rağmen, mevcut evcil hamster sahipleri için bir tehdit oluşturma olasılığının düşük olduğunu ve evcil hayvanlara zarar verilmemesini vurguladı.



İKİ BAĞIMSIZ VAKA TESPİT EDİLDİ

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Bilimsel çalışmada “İlk olarak 15 Ocak-2022'de bir evcil hayvan dükkanı çalışanında tanımlanan bir SARS-CoV-2 varyantı Delta salgınını açıklıyoruz. Müteakip araştırmalar, kaynağın Hollanda'dan ithal edilen evcil hamsterler olduğunu ve insanlarda iki bağımsız zoonotik enfeksiyona (hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalık) ve Hong Kong'da en az bir başka insandan insana bulaşma vakasına neden olduğunu belirledi” ifadeleri yer aldı.