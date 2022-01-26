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Korkulu bekleyiş! Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay ile çarpışma rotasında

#Spacex#Roket#Ay
Korkulu bekleyiş Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay ile çarpışma rotasında

2015'te Florida'dan fırlatılan SpaceX roketi Falcon 9'un rotası kontrolden çıktı. Derin uzayda iklim araştırmaları yapması planlanan roketin yakın zamanda Ay'a çarpması bekleniyor.

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Astronomlar SpaceX'e ait falcon 9 roketinin uzayda 7 yıl geçirdikten sonra rotasından sapıp Ay'a çarpacağı bir rotaya girdiğini açıkladı.

Roket, 2015 yılının şubat ayında ABD'nin Florida eyaletinden uzaya fırlatılmıştı. Falcon 9'un uzay görevi ise bir milyon millik bir yolculukla bir iklim uydusu yollamaktı.

Ancak roket Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Derin Uzay İklim Gözlemi uydusunu Lagrange adı verilen - ve Ay'dan dört kat fazla bir yerçekimi alanı olan ve güneşle direkt olarak aynı yörüngede olan - buluşma noktasına göndermesinden sonra rotasından sapmaya ve sahipsiz bir uzay aracı gibi davranmaya başladı.

Bu noktada roket o kadar yüksekteydi ki Dünya atmosferine dönebilmesi için artık yeterli yakıtı kalmamıştı. Üstelik Dünya-Ay arasındaki yerçekimi sisteminden kaçabilecek kadar enerjisi de yoktu. 

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Tüm bu gelişmeler üzerine Falcon 9 adlı roket 2015'ten beri 'kaotik' bir yörüngede süzülmeye devam ediyordu.

Korkulu bekleyiş Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay ile çarpışma rotasında

Uzay gözlemcilerine göre 4 tonluk bu 'uzay çöpü' saniyede 2,58 kilometrelik bir hızla ilerleyerek sadece birkaç hafta içinde Ay'a çarpacak bir yörüngede ilerliyor.

Dünya çevresindeki gök cisimlerini takip edecek yazılımlar geliştiren Bill Gray'e göre Falcon 9, 4 Mart 2022'de, Ay'ın karanlık yüzüne, ekvator bölgesine çarpacak. Gray'in analiz ettiği verilere göre roket 5 Ocak tarihinde Ay'a çok yakın bir rotadan geçiş yaptı ancak 4 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen çarpma neredeyse kesin.

Gray'e göre bu aynı zamanda Ay'a istenmeyen - önceden planlanmamış - şekilde çarpacak ilk uzay çöpü olacak. 

Rokete etki edecek güneş ışıklarının itme etkisi nedeniyle rotadan sapma olabileceği için Ay'a çarpış noktası tam olarak hesaplanamasa da uzmanlara göre bu etkinin çapı küçük ve roketin bugünle 4 Mart arasında bir tarihte Ay'a çarpma olasılığını ortadan kaldırmıyor.

Öte yandan bu çarpışmanın dünyadan gözlemlenemeyeceği düşünülüyor. Zira çarpışma Yeni Ay'dan birkaç gün sonra gerçekleşecek ve dünyadan görülebilecek bir konumda olmayacak.

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Korkulu bekleyiş Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay ile çarpışma rotasında

Ancak uzay meraklıları yine de bu çarpışmanın önemli olduğunu ve insanlığa değerli bilgiler sağlayabileceğini düşünüyor. Çünkü şimdiye kadar Dünya'ya çarpan uzay çöplerinin etkisini ölçebilecek imkanımız oldu ancak bu Ay için ilk defa gerçekleşecek.

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