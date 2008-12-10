Korkulu bekleyiş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9u aşacak Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak! Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Korkulu bekleyiş

Korkulu bekleyiş

Yunanistan’da şiddet olayları polis kurşunuyla ölen 16 yaşındaki Alexis Grigoropulos’un cenazesinde de devam etti. Eylemlerin bugün başlayacak genel grev sırasındaki gösterilerle birleşmesiyle daha büyük olayların patlak vermesinden ve ülkeyi bir siyasi kaosa sürüklemesinden endişe ediliyor. Olayların büyüyeceğinden korkan Başbakan Kostas Karamanlis, sendikalara çağrıda bulunarak planlanan işçi mitinglerini iptal etmelerini istedi. Hükümete istifa baskısı yapılıyor.

Haberin Devamı

YUNANİSTAN KENTLERİNDE SAVAŞ GİBİ ÇATIŞMALAR

YUNANİSTAN’da bir polis kurşunu ile hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksis Grigoropulos’un cenaze töreni, yapılan sükunet çağrılarına ve polisin güvenlik önlemleri almasına rağmen yine olaylı geçti. Birkaç bin kişinin katıldığı ve herkesin elinde birer kırmızı gül tuttuğu cenaze töreni bittikten sonra 50 kişilik bir anarşist grubu "Polis domuz ve katildir" sloganıyla mezarlık dışında yürüyüşe geçti. Mezarlık çevresinde alınan güvenlik önlemleri için bekleyen polisleri görünce ortalık karıştı. Törenin yapıldığı şehir merkezinden 10 kilometre mesafedeki Paleon Faliron semti savaş alanına dönüştü. Ölen gencin yakınları mezarlıktan güçlükle uzaklaştırılabildi.

YUNANİSTAN ŞİDDETİN PENÇESİNDE

Üç gündür süren şiddet olaylarında, bir kişi öldü, 200’e yakın kişi tutuklandı ve onlarca kişi de yaralandı. Göstericiler, 10 kentin altını üstüne getirirken, Atina’da 200 dükkan ile 50 bankayı hasara uğratıp, 20 bina ile 15 kadar aracı ateşe verdi. Selanik’te ise 100 kadar dükkan hasara uğradı. Başkent Atina’da Noel bayramı öncesi normalde cıvıl cıvıl olması gereken şehir meydanında dün, tahrip edilen ve yağmalanan mallarından geri kalanı toplamaya çalışan dükkan sahipleri ve onları şaşkın bakışlarla izleyip fotoğraf çeken turistler vardı. Sadece Atina’da zarar gören dükkan sayısı 600 olarak açıklandı. Atina Ticaret Odası "görevini yerine getirmediği" gerekçesiyle Yunan polis teşkilatı aleyhinde dava açtı.

Hükümet baskı altında

Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas halka hitaben mesajında "Demokrasi 16 yaşındaki gencin öldürülmesinden büyük bir yara aldı. Yaşananlar hepimizin aklında neden sorusunu yarattı. Bu soruya toplum olarak cevap veremezsek yaralar açık kalacaktır. Kanunlara saygıda herkes ısrar emelidir" dedi. Başbakan Karamanlis siyasi parti liderleriyle görüştü ve açıklamasında "Sorumlulara müsamaha gösterilmeyecek. Trajik bir olay, şiddet eylemlerini demokrasiye, halka ve topluma karşı kullanmak için mazeret gösterilemez" diye konuştu. Ana muhalefetteki sosyalist Pasok partisinin lideri Yorgo Papandreu, beceriksizlikle suçladığı Karamanlis hükümetini istifaya çağırdı ve erken seçim istedi.

Bugün ülkede genel grev var

Yunanistan’da kamu ile özel sektör çalışanları, "hükümetin izlediği ücret politikası, çalışma koşulları, işsizlik ve hayat pahalılığını" protesto etmek amacıyla bugün ülke genelinde 24 saatlik greve gidiyor. Greve, kamu kurumları, yerel yönetim, banka, vergi daireleri, acil personel hariç sağlık görevlileri, avukatlar, eğitimciler ve havayolu dahil tüm toplu taşıma araçları çalışanları katılacak. Greve katılanlar birçok kentte protesto mitingleri yapacak. Aleksis Grigoropulos’un öldürülmesi sonrasında çıkan olayların, grev gösterileriyle tırmanışa geçmesinden endişe ediliyor. Şiddet olaylyarının tırmanacağından korkan Karamanlis, sendikalara çağrıda bulunarak, mitingleri iptal etmelerini istedi.

Paris’te de işgal

Fransa’nın başkenti Paris’te bir grup gösterici, Aleksis Grigoropulos’un öldürülmesini protesto için Yunanistan konsolosluğuna girdi. Konsolosluk bürolarını işgal etmeyen 80 kadar gösterici, pankartlarla protesto eylemi yaptıktan sonra geri çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin