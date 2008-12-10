Korkulu bekleyiş

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YUNANİSTAN KENTLERİNDE SAVAŞ GİBİ ÇATIŞMALAR

YUNANİSTAN’da bir polis kurşunu ile hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksis Grigoropulos’un cenaze töreni, yapılan sükunet çağrılarına ve polisin güvenlik önlemleri almasına rağmen yine olaylı geçti. Birkaç bin kişinin katıldığı ve herkesin elinde birer kırmızı gül tuttuğu cenaze töreni bittikten sonra 50 kişilik bir anarşist grubu "Polis domuz ve katildir" sloganıyla mezarlık dışında yürüyüşe geçti. Mezarlık çevresinde alınan güvenlik önlemleri için bekleyen polisleri görünce ortalık karıştı. Törenin yapıldığı şehir merkezinden 10 kilometre mesafedeki Paleon Faliron semti savaş alanına dönüştü. Ölen gencin yakınları mezarlıktan güçlükle uzaklaştırılabildi.