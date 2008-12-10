Korkulu bekleyiş

YUNANİSTAN KENTLERİNDE SAVAŞ GİBİ ÇATIŞMALAR
YUNANİSTAN’da bir polis kurşunu ile hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksis Grigoropulos’un cenaze töreni, yapılan sükunet çağrılarına ve polisin güvenlik önlemleri almasına rağmen yine olaylı geçti. Birkaç bin kişinin katıldığı ve herkesin elinde birer kırmızı gül tuttuğu cenaze töreni bittikten sonra 50 kişilik bir anarşist grubu "Polis domuz ve katildir" sloganıyla mezarlık dışında yürüyüşe geçti. Mezarlık çevresinde alınan güvenlik önlemleri için bekleyen polisleri görünce ortalık karıştı. Törenin yapıldığı şehir merkezinden 10 kilometre mesafedeki Paleon Faliron semti savaş alanına dönüştü. Ölen gencin yakınları mezarlıktan güçlükle uzaklaştırılabildi.
YUNANİSTAN ŞİDDETİN PENÇESİNDE
Üç gündür süren şiddet olaylarında, bir kişi öldü, 200’e yakın kişi tutuklandı ve onlarca kişi de yaralandı. Göstericiler, 10 kentin altını üstüne getirirken, Atina’da 200 dükkan ile 50 bankayı hasara uğratıp, 20 bina ile 15 kadar aracı ateşe verdi. Selanik’te ise 100 kadar dükkan hasara uğradı. Başkent Atina’da Noel bayramı öncesi normalde cıvıl cıvıl olması gereken şehir meydanında dün, tahrip edilen ve yağmalanan mallarından geri kalanı toplamaya çalışan dükkan sahipleri ve onları şaşkın bakışlarla izleyip fotoğraf çeken turistler vardı. Sadece Atina’da zarar gören dükkan sayısı 600 olarak açıklandı. Atina Ticaret Odası "görevini yerine getirmediği" gerekçesiyle Yunan polis teşkilatı aleyhinde dava açtı.
Hükümet baskı altında
Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas halka hitaben mesajında "Demokrasi 16 yaşındaki gencin öldürülmesinden büyük bir yara aldı. Yaşananlar hepimizin aklında neden sorusunu yarattı. Bu soruya toplum olarak cevap veremezsek yaralar açık kalacaktır. Kanunlara saygıda herkes ısrar emelidir" dedi. Başbakan Karamanlis siyasi parti liderleriyle görüştü ve açıklamasında "Sorumlulara müsamaha gösterilmeyecek. Trajik bir olay, şiddet eylemlerini demokrasiye, halka ve topluma karşı kullanmak için mazeret gösterilemez" diye konuştu. Ana muhalefetteki sosyalist Pasok partisinin lideri Yorgo Papandreu, beceriksizlikle suçladığı Karamanlis hükümetini istifaya çağırdı ve erken seçim istedi.
Bugün ülkede genel grev var
Yunanistan’da kamu ile özel sektör çalışanları, "hükümetin izlediği ücret politikası, çalışma koşulları, işsizlik ve hayat pahalılığını" protesto etmek amacıyla bugün ülke genelinde 24 saatlik greve gidiyor. Greve, kamu kurumları, yerel yönetim, banka, vergi daireleri, acil personel hariç sağlık görevlileri, avukatlar, eğitimciler ve havayolu dahil tüm toplu taşıma araçları çalışanları katılacak. Greve katılanlar birçok kentte protesto mitingleri yapacak. Aleksis Grigoropulos’un öldürülmesi sonrasında çıkan olayların, grev gösterileriyle tırmanışa geçmesinden endişe ediliyor. Şiddet olaylyarının tırmanacağından korkan Karamanlis, sendikalara çağrıda bulunarak, mitingleri iptal etmelerini istedi.
Paris’te de işgal
Fransa’nın başkenti Paris’te bir grup gösterici, Aleksis Grigoropulos’un öldürülmesini protesto için Yunanistan konsolosluğuna girdi. Konsolosluk bürolarını işgal etmeyen 80 kadar gösterici, pankartlarla protesto eylemi yaptıktan sonra geri çekildi.