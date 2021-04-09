Korkulan senaryo gerçek oldu: İşte Boston Dynamics'in robot köpeğinin yeni işi

Daha önce New York polisi ile göreve çıkan robot köpek Spot şimdi de orduda görev aldı.

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, Fransa'nın Saint-Cyr askeri okul öğrencilerinin eğitimlerinde görev aldı.

Burada gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan robotlardan birisi olan Spot'un pili gerçekleştirdiği görevlerden birisi sırasında bitti ve görevini neticelendiremedi.

Okul komutanı Jean-Baptiste Cavalier konu ile ilgili yaptığı açıklamada savaşta robotların nasıl bir rol oynayacağını ölçmek amacı ile bu tatbikatta robotlara yer verildiğini belirtti.

Şirket geliştirdiği robot köpeği 74 bin 500 dolar fiyat etiketi ile satışa sunmuştu.

Bu model daha önce New York polisi tarafından da kullanılmıştı.

Spot bir petrol rafinerisinde güvenlik görevlisi olarak da görev almıştı.

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