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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 09.04.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Korkulan senaryo gerçek oldu: İşte Boston Dynamics'in robot köpeğinin yeni işi

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Korkulan senaryo gerçek oldu: İşte Boston Dynamics'in robot köpeğinin yeni işi

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, Fransa'nın kuzeybatısındaki bir askeri okulda gerçekleştirilen tatbikatta yer aldı.

Daha önce New York polisi ile göreve çıkan robot köpek Spot şimdi de orduda görev aldı.

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, Fransa'nın Saint-Cyr askeri okul öğrencilerinin eğitimlerinde görev aldı.

Korkulan senaryo gerçek oldu: İşte Boston Dynamicsin robot köpeğinin yeni işi

Burada gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan robotlardan birisi olan Spot'un pili gerçekleştirdiği görevlerden birisi sırasında bitti ve görevini neticelendiremedi.

Okul komutanı Jean-Baptiste Cavalier konu ile ilgili yaptığı açıklamada savaşta robotların nasıl bir rol oynayacağını ölçmek amacı ile bu tatbikatta robotlara yer verildiğini belirtti.

Korkulan senaryo gerçek oldu: İşte Boston Dynamicsin robot köpeğinin yeni işi

Şirket geliştirdiği robot köpeği 74 bin 500 dolar fiyat etiketi ile satışa sunmuştu.

Bu model daha önce New York polisi tarafından da kullanılmıştı.

Spot bir petrol rafinerisinde güvenlik görevlisi olarak da görev almıştı.

Korkulan senaryo gerçek oldu: İşte Boston Dynamicsin robot köpeğinin yeni işi

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