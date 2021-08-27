Korkulan oldu! Kabil’de saldırı: 60 ölü

Tahliyenin sürdüğü Kabil Havalimanı yakınındaki iki noktada dün terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi. Havalimanında tahliye edilecek kişilerin alındığı Abbey Kapısı ile birçok ABD’linin kaldığı Baron Otel yakınlarında iki patlama gerçekleşti. Saldırılar sonucunda en az 60 kişi hayatını kaybetti, 140’tan fazla kişiyse yaralandı. Patlama öncesinde ABD, İngiltere ve Avustralya dışişleri bakanlıkları peşi sıra yayımladıkları mesajlarla vatandaşlarını DEAŞ’ın yerel kolu DEAŞ-Horasan’ın “ciddi” bir saldırısına karşı uyarmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Frank McKenzie, saldırılarda 12 Amerikan askerinin öldüğünü 15’inin ise yaralandığını açıkladı. Saldırıların devam etmesini beklediklerini kaydeden McKenzie, bölgede güvenliğin sağlanması için Taliban’la da iletişim halinde olduklarını söyledi. Geçmişte de Afganistan’da birçok ölümcül saldırı düzenleyen DEAŞ, Taliban’ı daha liberal bir rakip örgüt olarak görüyor.



TAHLİYE SÜRÜYOR

Afganistan’da yaklaşık 1000 Amerikan vatandaşı olduğunu aktaran McKenzie, saldırılara rağmen tahliyeyi sürdüreceklerini söyledi. “Bu saldırının er ya da geç gerçekleşmesini bekliyorduk” diyen McKenzie, olası saldırıları engellemek için bazı yolların kapatılacağını ve bunu Taliban’la da görüştüklerini aktardı. Öte yandan saldırılardan sonra havalimanından duyulan üçüncü bir patlama sesi panik yaratırken, sesin ABD’nin havalimanındaki teçhizatını kontrollü olarak imha etmesinden kaynaklandığı belirtildi.



MSB: HASAR VE ZAİYAT YOK

Kabil Havalimanı dışında meydana gelen patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı da saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.



TALİBAN’DAN AÇIKLAMA

Saldırılara ilişkin Taliban’dan da açıklama geldi. Örgüt sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “İslam Emirliği, güvenliği ABD güçlerinin sorumluluğunda olan Kabil Havalimanı’nın kapısında sivillere yönelik gerçekleşen bombalı saldırıyı güçlü bir şekilde kınamaktadır” ifadelerini kullandı. HaberTürk televizyonuna açıklama yapan Taliban yetkililerinden Abdül Khar Balki de saldırılardan Batılı devletleri sorumlu tutarak, “Bu saldırılar ülkede yabancı güçler bulunduğu için yaşanıyor. Bu güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından böyle saldırılar yaşanmayacaktır” ifadelerini kullandı.

FRANSA BÜYÜKELÇİSİNİ ÇEKİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyarette bulunduğu İrlanda’nın başkenti Dublin’de, saldırılara rağmen tahliyelere devam edeceklerini ayrıca güvenlik gerekçesiyle Fransa’nın Kabil Büyükelçisini tahliye edeceklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da patlamaları ‘barbarca bir terör saldırısı’ olarak nitelerken, ülkesinin tahliye operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.



‘UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ, BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ’

SALDIRILARIN ardından Beyaz Saray’da basın mensuplarının karşısına çıkan ABD Başkanı Joe Biden, “Zor bir gün” diye başladığı konuşmasında saldırıların faillerinin cezalandırılacağı vurgusunu yaptı. Konuşması sırasında üzgün olduğu gözlenen Biden, “Hayatını kaybeden herkes için üzgün olduğumuz kadar kızgınız da” dedi. “Bu saldırıyı affetmeyeceğiz, unutmayacağız ve faillerin peşine düşüp bedelini ödeteceğiz” ifadelerini kullanan Biden, ordu kumandanlarına DEAŞ-Horasan’a yönelik operasyon planlamaları için talimat verdiğini aktardı.

‘İSTEDİĞİMİZ YERDE İSTEDİĞİMİZ ZAMAN’

ABD’nin saldırıya sert bir şekilde karşılık vereceğini söyleyen ABD Başkanı, “İstediğimiz zaman istediğimiz yerde güçlü ve kesin bir şekilde (bu saldırıya) karşılık vereceğiz” diye konuştu. Kabil Havalimanı’ndaki tahliye operasyonlarının da süreceğini vurgulayan ABD Başkanı, “Teröristlerin kazanmasına izin vermeyeceğiz. Amerikalıları kurtaracağız, Afgan müttefiklerimizi oradan çıkaracağız. Görevimiz devam edecek” dedi.

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