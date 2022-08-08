Korku içinde bekliyorlar… ABD’de 10 günde 3 Müslüman erkek öldürüldü!

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Albuquerque’de yaşayan Müslüman topluluğu, 10 gün içinde üç kişinin öldürülmesinden sonra korku içinde yaşamaya başladı.

New Mexico polisi, geçen yıl da dahil olmak üzere, bölgede yaşayan Müslüman erkeklerin ölümlerinin bağlantılı olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Albuquerque, Amerika'nın en küçük Müslüman topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor.

Bu son cinayetlerin, Kasım 2021’de öldürülen bir başka Müslüman olan Mohammad Ahmadi cinayetiyle bağlantılı olabileceğine inanılıyor.

Kolluk kuvvetleri, mağdurların ırkları ve dinleri nedeniyle hedef alındığının 'güçlü bir olasılık' olduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, cinayetleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı

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ÜÇÜNCÜ KURBAN DİĞER KURBANLARIN CENAZESİNDEN DÖNÜYORDU

26 Temmuz ve 1 Ağustos’ta vurulan, Aftab Hüseyin ve Muhammed Afzaal’dan sonra öldürülen son kurban Nayeem Hossain, onların cenazelerinden dönerken öldürüldü.

Cinayet esnasında onunla telefonla konuşan nişanlısı, silah sesini duydu. Bir otoparkta vurulan Hossain sadece iki hafta önce ABD vatandaşı olmuştu.

Albuquerque'deki New Mexico İslam Merkezi imamı Dr Mahmoud Eldenawi cumartesi günü Guardian'a verdiği demeçte, son cinayetlerden bu yana yerel Müslüman cemaatin gergin olduğunu ve mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaya çalıştığını söyledi.

“Özellikle akşam olunca kimse dışarı çıkmıyor, gündüz tüm işlerini bitirmek için acele ediyorlar. Acil olmadıkça akşamları evden çıkmıyorlar. Herkes kendisini hedef zannediyor.”

Eldenawi “Biz inanç liderleriyiz, insanlardan güçlü olmalarını istiyoruz, ancak biz de insanız, karımız ve çocuklarımız için endişe duyuyoruz” dedi.

CİNAYETLER KAMPÜS ÇEVRESİNDE İŞLENDİ

Akhil, cinayetlerin New Mexico Üniversitesi kampüsünü çevreleyen alanın bir mil yakınında gerçekleştiğini söyledi.

İslam merkezini kuran Abbas Akhil, özellikle Pakistanlı olan ve kampüs çevresinde yaşayan Müslüman öğrencilerden dikkatli olmalarını istediklerini de sözlerine ekledi.

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Cumartesi günü, New Mexico valisi Michelle Lujan Grisham, cinayetleri kınadı ve 'son derece öfkeli olduğunu ve yaşananlarını tamamen tahammül edilemez' olduklarını söyledi.

Vali “Katili veya katilleri adalete teslim etmek için APD ve FBI ile yakın koordinasyon içinde çalışması için Albuquerque'ye ek eyalet polis memurları gönderiyorum. Ve katiller bulunacaklar” dedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (Cair) sözcüsü İbrahim Hooper, Guardian'a verdiği demeçte, konseyin yerel Müslüman toplumu koordine etmeye çalıştığını söyledi.

New Mexico’da, ırk ve dini hedef alan nefret suçları, eyaletteki diğer nefret suçu türleri arasında en fazla mağdur sayısına sahiptir.

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DAHA ÖNCE BÖYLESİ YAŞANMAMIŞTI

İslam merkezinden Eldenawi, kendilerini kontrol eden yerel kolluk kuvvetlerinin tepkisinden memnun olduklarını ve cuma günkü cinayetten bu yana herhangi bir potansiyel tehdidi izlemek için camide altı ila yedi üyenin bulunduğunu söyledi.

Albuquerque’deki Müslüman toplum, yerel Hıristiyan ve Yahudi topluluklarından da destek ve dayanışma gördü.

10 aydır cemaatin içinde olan Eldenawi, olayların kendisi için bir şok olduğunu, bundan önce ne Albuquerque'de ne de bundan önce yedi yıl yaşadığı Arkansas'ta herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadığını söyledi.

Bir kadının camiyi yakmaya çalıştığı saldırı dışında herhangi bir ayrımcılık veya nefret suçu yaşamadığını söyledi.