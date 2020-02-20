Korku gemisinden tahliye sevinci

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir ise son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti. Hastalıkla mücadele için Kum’da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı. Öte yandan Kum’da okulların da tatil edildiği açıklandı.

Japonya’nın Yokohama Limanı’nda içinde 3 bin 700 kişiyle 4 Şubat’ta karantinaya alınan ‘Diamond Princess’ gemisindeki testleri negatif çıkan 500 kadar yolcu dün tahliye edildi. Çin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 5’e, vaka sayısı ise 74 bin 185’e çıktı.