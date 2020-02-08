Korku gemisi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 637’ye, virüs bulaşan kişi sayısı ise 31 bin 161’e yükseldi. Güney Kore’de ise bir kişide daha koronavirüs görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 24’e çıktı.



iPHONE KARANTİNADA



Çin’de iPhone telefonları üreten Foxconn fabrikasının çalışanlarının iki haftaya kadar karantinaya alınacağı açıklandı. Foxconn’un fabrikasında salgın nedeniyle yılbaşı tatilinin uzatılmasının ardından 10 Şubat’ta işbaşı yapılacağı açıklansa da çalışanların bir süre karantinaya alınması kararlaştırıldı.



OTOMOTİVİ DE VURDU



Öte yandan, koronavirüs, dünyanın en büyük üretim kapasiteli fabrikasını vurdu. Güney Kore’deki Hyundai şirketi, Ulsan kompleksindeki üretimi parça tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle askıya aldı. Koronavirüs nedeniyle Çin’deki fabrikalarını kapatan Japon Toyota ise süreyi 16 Şubat’a kadar uzattı. İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü “acil durum” ilan etmişti.

KAMARADA KARANTİNA

Diamond Princess isimli yolcu gemisinde karantinaya alınan yaklaşık 2 bin 600 yolcu, 14 günlük karantina günlerini kamaralarında geçiriyor. Hayal gibi bir tatil geçirmek isterken kâbusun ortasına düşen yolcular odalarında televizyon izliyor. Japonya, limana demirlemek isteyen ikinci bir gemiye ise hastalık riski nedeniyle izin vermiyor.

PANGOLİNDEN BULAŞTİ İDDİASI

Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan, eti ve pulları için yasa dışı ticareti yapılan pangolinin koronavirüsün taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Binden fazla yabani hayvan üzerinde yapılan testler sonrasında, pangolinde bulunan virüsün insana geçmiş yeni tip koronavirüs ile yüzde 99 uyum gösterdiği belirtildi. Yarasalar üzerinden bulaştığı öne sürülen hastalığı insana bulaştıracak bir aracı olması gerektiği öne sürülüyordu. Çin ve Vietnam’da pangolin eti ve pulları geleneksel tıpta kullanılıyor.