Körfez'in yeni gözdesi HİSAR: Rotayı Türkiye'ye çevirdiler

Haberin Devamı

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın ardından Körfez ülkelerinde yükselen güvenlik endişesi, bölgedeki savunma dengelerini değiştirdi. Özellikle İran’ın uzun menzilli İHA kapasitesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim, Körfez ülkelerini Türk savunma sanayisine yöneltti.

İngiltere merkezli Middle East Eye’ın haberine göre, ABD’li savunma şirketlerinin teslimatlarda yaşadığı uzun gecikmeler nedeniyle Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülke, Türkiye ile yeni savunma anlaşmaları için temaslarını hızlandırdı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN TÜRK SİLAHLARINA YOĞUN İLGİ

Haberin Devamı

Haberde, İran’a karşı yürütülen savaşın özellikle Körfez ülkeleri üzerinde büyük baskı oluşturduğu belirtilirken, “Güçlü hava savunma sistemlerine rağmen Körfez ülkeleri mühimmat sıkıntısı yaşıyor ve İran’ın uzun menzilli İHA’ları bölgedeki bazı radar sistemlerini devre dışı bırakabiliyor” ifadelerine yer verildi.

Sürece yakın bir kaynak ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“Körfez ülkeleri adeta bir satın alma yarışında. Hatta bölgede aktif olarak kullanılan sistemler hakkında bile bilgi alıyorlar. Geleneksel olarak tarafsız kalan Umman’dan bile yoğun ilgi var.”

SAHA EXPO’DA TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE ÇIKARMA

Körfez ülkelerinin Türkiye’ye ilgisi, İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda açık şekilde görüldü.

Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al Sabah’ın, Aselsan, Havelsan, Baykar, Otokar ve Yonca Tersanesi ile hükümetler arası savunma satış protokolü imzaladığı bildirildi.

Haberin Devamı

Kuveyt’in özellikle Baykar üretimi AKINCI İHA ve HİSAR hava savunma sistemleriyle ilgilendiği aktarıldı. Körfez ülkesinin daha önce de Bayraktar TB2 satın aldığı hatırlatıldı.

SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR’DAN “KORKUT” HAMLESİ

Habere göre Suudi Arabistan ve Katar da Türk yapımı anti-drone sistemlerine yöneldi.

İki ülkenin, Aselsan tarafından geliştirilen KORKUT 100/25 hava savunma sistemi için anlaşma imzaladığı belirtilirken, sistemin 25 milimetrelik akıllı mühimmat kullanarak küçük İHA tehditlerine karşı geliştirildiği vurgulandı.

Suudi Arabistan’ın ayrıca küçük araçlara entegre edilebilen lazer güdümlü yeni anti-drone sistemlerine de yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Haberin Devamı

IRAK DA TÜRK SİSTEMLERİNE YÖNELDİ

Türk savunma sistemlerine ilgi yalnızca Körfez ülkeleriyle sınırlı kalmadı. Irak’ın da yaklaşık 20 hava savunma sistemi alımını tamamlamak üzere olduğu bildirildi.

Konuya yakın kaynaklar, Irak’ın satın almayı planladığı sistemlerin de büyük ihtimalle KORKUT hava savunma araçları olduğunu aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayed’in de SAHA EXPO fuarını ziyaret ederek Türk savunma şirketlerinin ürünlerini incelediği belirtildi.

ABD’DEKİ GECİKMELER TÜRKİYE’NİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Haberin Devamı

Haberde, Körfez ülkelerinin Türkiye’ye yönelmesinin en önemli nedenlerinden birinin ABD’nin Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerinde yaşadığı uzun teslimat gecikmeleri olduğu ifade edildi.

Türk savunma sanayisinden bir yetkili, Körfez ülkelerinin gelecekte geliştirilecek Türk sistemlerine de ilgi gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“ABD gibi alternatif tedarikçiler yıllarca süren teslimat sorunları yaşıyor. Türkiye ise daha hızlı teslimat, yerelleştirme ve ortak üretim seçenekleri sunabiliyor. Körfez ülkeleri bunun giderek daha iyi bir teklif olduğunu fark ediyor.”