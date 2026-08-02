Körfez'in baskısı işe yaradı! Trump son dakika frene bastı: İşte saldırıların durmasının arka planı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan yeni hava saldırılarını son anda durdurduğunu açıkladı. Kararın, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin yoğun diplomatik girişimlerinin ardından alınması dikkat çekti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ve Tahran ile görüşen bazı Orta Doğu ülkelerinin bir "çerçeve uzlaşısı" üzerinde mutabakata vardığını belirterek, Washington'dan yeni saldırı yapılmamasının talep edildiğini söyledi.

ABD Başkanı, anlaşmanın iki temel şart içerdiğini vurguladı:

Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması

İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesi

Trump, "Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için hızlı bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim" ifadelerini kullandı.

SALDIRI EMRİ MASADAYDI

Trump'ın kararı, son günlerde Washington'da değerlendirilen kapsamlı askeri planların ardından geldi. ABD Başkanı daha önce İran'ın Ürdün'deki bir Amerikan üssüne düzenlediği füze saldırısının ardından sert mesajlar vererek, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, 'artık dayanamıyoruz' diyecekler" demişti.

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The Wall Street Journal da Trump'ın İran'ı anlaşmaya zorlamak amacıyla birkaç gün sürecek yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığı ve operasyonların hafta sonu başlayabileceği yönünde haber yayımlamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KRİTİK TELEFON

Axios'un iki ABD'li yetkili ve görüşme hakkında bilgi sahibi üçüncü bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynaklara göre Muhammed bin Selman, İran'a karşı planlanan kapsamlı saldırılardan duyduğu derin endişeyi dile getirdi ve Washington'dan eylem planına ilişkin netlik istedi. Suudi tarafının, Körfez'deki enerji altyapısı ve bölgesel istikrar üzerindeki ağır risklere dikkat çekerek Trump'a "gerilimi düşürme ve saldırı planlarını durdurma" çağrısı yaptığı aktarıldı.

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Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, "Suudiler endişelerini dile getirdiler ve eylem planı hakkında açıklık istediler" dedi.

Beyaz Saray ile Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ise görüşmeye ilişkin resmi yorum yapmadı.

WASHINGTON'DA YOĞUN SUUDİ TRAFİĞİ

Trump'ın kararından önce Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman'ın da Washington'da Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump ile görüştüğü bildirildi. Görüşmelerde Riyad'ın İran ile gerilimin azaltılmasından yana olduğu mesajının iletildiği kaydedildi.

Kaynaklara göre Suudi heyeti, çatışmanın büyümesinin bölgesel enerji güvenliğini ciddi biçimde tehdit edeceğini vurguladı.

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İRAN'DAN BÖLGE ÜLKELERİNE SERT MESAJ

Washington-Riyad hattındaki diplomasi sürerken Tahran da bölgesel temaslarını yoğunlaştırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Suudi Arabistan, Türkiye ve arabulucu rolü üstlenen Pakistanlı yetkililerle görüşmeler yaptığı bildirildi.

Arakçi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "ABD veya İsrail'in herhangi bir düşmanca eylemi ya da bölgesel ülkelerin bu tür eylemlere katılımı veya işbirliği, İran'ın güçlü silahlı kuvvetlerinden kararlı ve orantılı bir karşılık görecektir" ifadelerini kullandı.

İran yönetiminin, hava sahalarını veya üslerini açacak bölge ülkelerinin doğrudan misilleme hedefi olacağı mesajını ilettiği aktarıldı.

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KATAR VE UMMAN ARABULUCULUĞU HIZLANDIRDI

Haberlere göre Katarlı ve Ummanlı arabulucular, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik teknik görüşmeleri sürdürüyor. Cumartesi günü Arakçi, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve Ummanlı yetkililer arasında ayrı ayrı temaslar gerçekleştirildi.

Görüşmelere yakın kaynaklar, müzakerelerde ilerleme sağlandığını ancak krizin tamamen çözülüp çözülmeyeceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

TRUMP'TAN YENİ SALDIRI MESAJI

Trump, saldırıları askıya aldığını açıklarken askeri seçeneğin tamamen masadan kalkmadığı mesajını da verdi. ABD Başkanı, uzlaşı zemininin bozulması halinde "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir askeri güçle" hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

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Trump ayrıca diplomatik sürecin sonucuna göre nihai kararın verileceğini ve İsrail'in de bu yaklaşımı desteklediğini ifade etti.