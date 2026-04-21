Körfez'de tehlike çanları! Uzaydan görüldü... Milyonlarca kişi risk altında

İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol tesisleri ve gemilere düzenlenen saldırılar, Basra Körfezi’nde dev petrol sızıntılarına yol açtı. CNN International’ın aktardığı uydu görüntüleri, sızıntıların uzaydan bile görülebildiğini ortaya koyarken uzmanlar bölge için ciddi bir çevre felaketi uyarısında bulundu.

UZAYDAN GÖRÜLEN DEV PETROL LEKELERİ

Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-1 uydusundan elde edilen görüntüler, özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresinde yayılan petrol tabakalarını gözler önüne serdi.

7 Nisan tarihli görüntülerde, İran’ın Keşm Adası yakınlarında Hürmüz Boğazı’nda 8 kilometreyi aşan petrol sızıntısı tespit edildi. Greenpeace Almanya yetkilileri, aynı bölgede İran’a ait Shahid Bagheri gemisinden de petrol sızdığını belirtti.

Keşm Adası-7 Nisan 2026 | Fotoğraf: Sentinel-1/Avrupa Uzay Ajansı

LAVAN ADASI’NDA KRİTİK DURUM

Bir diğer sıcak nokta ise İran’a bağlı Lavan Adası oldu. İran devlet medyası, ada kıyısındaki petrol tesisinin “düşmanlar tarafından” hedef alındığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rafineride büyük bir yangın çıktığı görüldü. Hollanda merkezli barış kuruluşu PAX’tan uzman Wim Zwijnenburg, saldırıyı “büyük bir çevre acil durumu” olarak tanımladı.

KORUMA ALTINDAKİ ADAYA ULAŞTI

Uzmanlara göre sızıntılar, Lavan Adası’nın yaklaşık 1,5 kilometre doğusundaki Şidvar Adası’na kadar ulaştı.

Mercan yapısıyla dikkat çeken Şidvar Adası; deniz kaplumbağaları, deniz kuşları ve çok sayıda koruma altındaki türe ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki kirliliğin hassas ekosistemi doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Lavan Adası - 10 Nisan 2026 | Fotoğraf: Sentinel-1/Avrupa Uzay Ajansı

BALIKÇILIK VE İNSAN SAĞLIĞI RİSK ALTINDA

Uzmanlar, en kötü senaryoda petrol sızıntılarının başta İran kıyılarında yaşayan binlerce insanı etkileyebileceğini belirtti.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan kıyı halkının avladığı balıkların kirlenmesi, en büyük risklerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca kaplumbağalar, yunuslar ve balinalar gibi deniz canlılarının da petrol nedeniyle zarar görebileceği ifade edildi.

100 MİLYON KİŞİNİN SU KAYNAĞI TEHLİKEDE

Petrol sızıntılarının, bölgede yaklaşık 100 milyon kişinin temiz su ihtiyacını karşılayan tuzdan arındırma tesislerinin filtreleme sistemlerini de etkileyebileceği bildirildi.

Uzmanlar, Körfez’deki kirliliğin uzun vadede su güvenliği krizine dönüşebileceği uyarısında bulundu.

KÖRFEZ'DE 75 DEV PETROL TANKERİ VAR

Greenpeace Almanya verilerine göre Basra Körfezi’nde şu anda toplam yaklaşık 19 milyar litre ham petrol taşıyan 75 büyük petrol tankeri bulunuyor.

Kuveyt açıklarındaki petrol sızıntısı - 6 Nisan 2026 | Fotoğraf: Sentinel-1/Avrupa Uzay Ajansı

Uzmanlar, yeni saldırılar yaşanması halinde sızıntıların çok daha büyük boyutlara ulaşabileceğini ve ekolojik felaket riskinin katlanacağını belirtiyor.

TEMİZLİK NEREDEYSE İMKANSIZ

Uzmanlara göre petrol sızıntılarını temizlemek zaten zor bir süreç. Ancak bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle müdahale ekiplerinin alana erişimi büyük ölçüde kısıtlanmış durumda.

Greenpeace yetkilileri, mevcut savaş ortamında kapsamlı temizlik çalışmalarının neredeyse imkansız hale geldiğini kaydetti.