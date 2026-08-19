Körfez'de tansiyonu yükseltecek adım: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a süresiz ambargo

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ülkeye doğru iki balistik füze fırlatıldığını açıklamasının ardından İran'a süresiz ticaret ambargosu uyguladıklarını açıkladı. İran ise füze iddiasını reddederek suçlamaların "iyi komşuluk ilkesine aykırı" olduğunu savundu.

BAE'DEN İRAN'A TİCARET AMBARGOSU

BAE Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilimin tırmanması üzerine İran ile tüm ticaret, ticari alışveriş ve finansal işlemlerin "ikinci bir duyuruya kadar" durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlık, kararın "bölgedeki barış ve güvenliği baltalayan gerilimlerin tırmanması ışığında" alındığını bildirdi.

BAE devlet haber ajansı WAM'ın haberine göre, kararın uygulanmasına ilişkin henüz daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Haberin Devamı

BAE: 2 BALİSTİK FÜZE TESPİT EDİLDİ

BAE Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatıldığı öne sürülen iki balistik füzeyi tespit ettiğini açıkladı.

Bakanlık, füzelerden ilkinin BAE'nin kara suları dışında, ikincisinin ise kara suları içinde denize düştüğünü bildirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda füzelerin deniz trafiğini hedef aldığının belirlendiği aktarıldı.

BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için tam teyakkuz halinde olduğunu belirterek, bölgedeki denizcilik faaliyetlerini ve seyrüsefer güvenliğini tehdit eden girişimlere karşı kararlı şekilde hareket edileceğini açıkladı.

İRAN FÜZE İDDİASINI REDDETTİ

Tahran yönetimi ise BAE'nin suçlamalarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran topraklarından BAE'ye doğru füze fırlatıldığı yönündeki iddiaların "asılsız" olduğunu söyledi.

Bekayi, söz konusu iddiaların "iyi komşuluk ilkesine aykırı" olduğunu belirterek bölge ülkelerine İran hakkında asılsız suçlamalarda bulunmama çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

İranlı sözcü ayrıca, suçlamaların bölge ülkeleri arasında güveni güçlendirme çabalarına zarar verdiğini savundu.

Bekayi, söz konusu iddianın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında gerçekleştirilen bir "sahte bayrak operasyonu" olduğunu öne sürdü. Bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesinde ABD ve İsrail'in "kötü niyetli eylemlerinin" de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

ORTADOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

BAE'nin kararı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından bölgede yükselen gerilimin gölgesinde geldi.

Tahran yönetimi, saldırılara karşılık olarak ABD'nin askeri varlıklarının bulunduğu BAE'nin de aralarında olduğu bazı bölge ülkelerine yönelik saldırılar düzenledi.

Haberin Devamı

Haziran ortasında İran ve ABD, Pakistan'ın arabuluculuğunda savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Ancak taraflar arasında mutabakatın şartları ve küresel enerji ihracatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler çıkmaza girdi.

BAE'nin İran ile ticari ve finansal işlemleri askıya alma kararı, bölgede artan gerilimin ekonomik ilişkilere de yansıdığını ortaya koydu.