Körfez'de tansiyon yükseldi: Kritik liman vuruldu... BAE'nin hamlesine Riyad'dan ultimatom: 24 saat süre verildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Yemen’e sevk edilen silah ve savaş araçlarını hedef aldığını açıkladı. Gelişme, Riyad ile Abu Dabi arasında tansiyonun hızla yükselmesine yol açtı.

MUKALLA LİMANI’NA HAVA SALDIRISI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’in doğusundaki Mukalla Limanı’nda, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerine gönderildiği belirtilen büyük miktarda silah ve savaş aracını hedef aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın aktardığına göre, Koalisyon Sözcüsü Türki el-Maliki, “Koalisyon hava kuvvetleri, sabah saatlerinde Yemen’in Mukalla Limanı’nda iki gemiden boşaltılan silahlar ve savaş araçlarını hedef alan sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.

Saudi airstrikes hit Yemen’s Mukalla Port, targeting ships from the UAE carrying armored vehicles and weapons for UAE-backed Southern Transitional Council (STC) separatists.



Tensions between Saudi-backed and UAE-backed forces have escalated sharply after pro-UAE forces seized… pic.twitter.com/VJr48aEm4j — ExtraOrdinary (@Extreo_) December 30, 2025

ARAP KOALİSYONU: GEMİLERİN İZNİ YOKTU

Maliki, söz konusu gemilerin Birleşik Arap Emirlikleri’nin doğusundaki El-Fuceyra Limanı’ndan, Arap Koalisyonu Komutanlığı’ndan resmi izin alınmadan Mukalla Limanı’na ulaştığını belirtti.

Operasyonun uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yürütüldüğü ve herhangi bir sivil zararın yaşanmadığı vurgulandı. SPA ayrıca limanda demirli gemiler ve çok sayıda aracın görüldüğü hava görüntülerini paylaştı.

LİMAN YETKİLİSİNDEN AFP’YE ÇARPICI AÇIKLAMA

Yemenli bir liman yetkilisi, AFP’ye yaptığı açıklamada, saldırıdan kısa süre önce tahliye uyarısı aldıklarını söyledi.

Yetkili, “Saat 04.00’te Mukalla Limanı’nın tahliye edilmesi için bir telefon aldık. Yaklaşık 15 dakika sonra saldırı gerçekleşti. Tahliye tamamlandı ve saldırı liman içindeki toprak bir alana yapıldı. Yangın halen devam ediyor.” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN UYARI: “AYRILIKÇILAR ÇEKİLMELİ”

Koalisyon tarafından yapulan açıklamada, Yemen hükümeti ile ayrılıkçı güçler arasında yaşanabilecek herhangi bir askeri çatışmada hükümeti destekleyeceğini duyurdu.

Koalisyon, Güney Geçiş Konseyi’ne son dönemde ele geçirdiği bölgelerden “barışçıl şekilde” çekilme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman da X hesabından yaptığı paylaşımda, GGK güçlerinin iki vilayeti hükümete “barışçıl biçimde devretmesi” gerektiğini belirterek, “Bu hassas dönemde aklın galip gelmesinin zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Riyad, komşusu BAE’ye Yemen’den çekilmesi için 24 saatlik süre tanıdı.

Açıklamada, BAE’nin El-Fuceyra Limanı’ndan kalkan gemilerle Yemen’in El-Mukalla Limanı’na koalisyon komutasından onay almadan gizlice silah ve zırhlı araç sevk ettiği belirtildi. Söz konusu durumun hem meşru Yemen hükümetine hem de bölgesel istikrara ihanet olduğu vurgulandı.

ABD’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Saldırı, Suudi Arabistan’ın Yemen’in Hadramevt vilayetindeki ayrılıkçı mevzilere yönelik hava saldırılarının ardından geldi. Washington ise hızla tırmanan gerilim karşısında taraflara itidal çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Kalıcı bir çözüme ulaşılması amacıyla itidal ve diplomasinin sürdürülmesini istiyoruz.” dedi.

GÜNEY YEMEN’DE BAĞIMSIZLIK ÇAĞRILARI

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Hadramevt ve El-Mahra vilayetlerinde geniş alanları ele geçirmesinin ardından geri adım atmayacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Aden başta olmak üzere birçok kentte, Güney Yemen’in bağımsızlığının ilan edilmesi çağrısıyla her hafta cuma günleri büyük gösteriler düzenlenmeye başladı.

Ayrılıkçılara yakın Aden Independent Channel, Cumartesi günü yüzlerce Yemenli aşiret mensubunun Aden’de toplanarak bağımsızlık talebinde bulunduğunu duyurdu. Yayınlanan görüntülerde, Güney Yemen bayraklarının yanı sıra BAE bayraklarının da taşındığı görüldü.

YEMEN’DE CEPHELER NETLEŞİYOR

Yemenli bir askeri yetkili, yaklaşık 15 bin Suudi Arabistan destekli savaşçının Suudi sınırı yakınlarında konuşlandığını ancak henüz ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere ilerleme emri verilmediğini açıkladı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilere karşı ortak mücadele nedeniyle farklı grupların bir araya geldiği kırılgan bir yapıdan oluşuyor. Husiler, 2014 yılında başkent Sana’yı ele geçirerek ülkenin kuzeyinin büyük bölümünde kontrol sağlamıştı.

BAE’DEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Yaşanan gelişmelere ilişkin olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.