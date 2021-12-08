Körfez'de bahar havası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... DSÖden flaş yanıtDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... DSÖ'den flaş yanıt!#Kovid Aşısı
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)#Borussia Dortmund
Cumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyorCumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyor#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Oğlu Mehmetin ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldıOğlu Mehmet'in ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldı#Nazım Hikmet
MEBden köylere yönelik önemli adım Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değiştiMEB'den köylere yönelik önemli adım! Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değişti#Anasınıfı
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
En büyük mağaza Dubaide açıldıEn büyük mağaza Dubai'de açıldı#Bünyamin Aydın
Alzheimera en etkili tedavi ViagraAlzheimer'a en etkili tedavi Viagra!#Viagra
İnsanlık ölmüş Dolmuş şoföründen işçiye utandıran tepkiİnsanlık ölmüş! Dolmuş şoföründen işçiye 'utandıran' tepki#Minibüs
HABERLERDünya Haberleri

Körfez'de bahar havası

#Körfez#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar
Körfezde bahar havası

Pandeminin neden olduğu zorluklar Ortadoğu’da kırmızı çizgileri yumuşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar’da olduğu bir dönemde Suudi Prensi; Umman, Katar ve diğer Körfez ülkelerinin de yer aldığı tura çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri Prensi ise Tahran’a gitti.

Haberin Devamı

İKİ yıldır devam eden pandemi küresel anlamda ekonomik olumsuzluklara neden olurken, değişen koşullar Körfez’in düşman komşularını ayrılıklarını unutmaya teşvik ediyor. Salgın nedeniyle petrol gelirlerinde yaşanan dengesizlikler, turizmin sert düşüşü, yeşil enerji ve teknolojilere uyum zorunluluğu gibi ekonomik gerekçelerin yanı sıra ABD’nin dikkatinin Çin ve Rusya kaynaklı yeni tehditler nedeniyle Ortadoğu’dan uzaklaştığı endişesi, bölge ülkelerini pozisyonlarını yeniden ele almaları için cesaretlendiriyor. Bu bağlamda Körfez ülkeleri diplomasi trafiğine hız verdi.

SUUDİ-KATAR BARIŞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar’da temaslarda bulunduğu sırada Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Körfez turuna çıktı. Önceki gün Prens, Ortadoğu’da arabulucu rolü üstlenen ülkelerden olan Umman’a giderek 30 milyar dolar değerinde 13 anlaşmaya imza attı. İki ülke de teknoloji ve turizm yatırımlarıyla ekonomilerini petrol bağımlılığından kurtarmaya çalışıyor. Prens, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Katar’ı da ziyaret edecek. Doha ziyareti, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn’in 4 yıl önce Katar ile ilişkilerini kesmelerinden bu yana ilk olması nedeniyle önemli. İran ile bağlarından ötürü Katar’ı 2017’de ablukaya alan Körfez komşuları, 2021’in başında ilişkilerini normalleştirmişti.

Körfezde bahar havası

Haberin Devamı

İRAN İLE NORMALLEŞME ARAYIŞI

ABD’nin Yemen savaşına desteğini çekmesi ve İran ile nükleer anlaşmaya dönmek için müzakere masasına oturması, Körfez ülkelerini Tahran ile de ilişkilerini gözden geçirmeye itiyor. Yemen’de İran destekli güçlerle savaşan Suudi Arabistan ve BAE, Tahran ile normalleşmenin yollarını arıyor. Suudi Arabistan, Irak arabuluculuğunda nisandan beri İran ile temasta bulunurken, önceki gün de BAE’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, Tahran’a giderek Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. İran tarafı görüşme için “sıcak ve dostane” yorumunu yaptı. Söz konusu temas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen hafta BAE, Katar ve Suudi Arabistan’ı kapsayan Körfez turu sırasında bölge ülkelerini İran ile nükleer anlaşma sürecine daha aktif katılmaya çağırması sonrasına denk geldi. Macron, BAE ile 80 Rafale uçağının satışı için 16 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

Körfezde bahar havası

Haberin Devamı

ESAD’A ZİYARET

Bu arada ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile “İbrahim Anlaşması”nı imzalayarak ilişkilerini hızla normalleştirme yoluna giden BAE, diğer taraftan ABD yaptırımları nedeniyle ekonomisi çöken ve İsrail’in düzenli olarak hava operasyonları düzenlediği Suriye ile de yakınlaşıyor. BAE Dışişleri Bakanı 9 Kasım’da Şam’ı ziyaret ederek Beşar Esad’la görüştü. Bu ziyaret, ‘10 yıldır süren savaşa rağmen Arap dünyası Esad ile yakınlaşma sürecine mi giriyor’ sorularına yol açtı.

Körfezde bahar havası

Haberin Devamı

TÜRKİYE’NİN POLİTİKASI DA DEĞİŞİYOR

- Türkiye’nin de bölge ülkeleriyle ilişki dinamiklerinde değişim gözleniyor. İlişkilerin uzunca süredir gergin olduğu BAE’nin Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan, geçen ay Ankara’ya gelerek milyarlarca dolar değerinde bir dizi anlaşmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da şubatta BAE’ye gitmesi bekleniyor.

- Nahyan’ın ziyareti sonrası Erdoğan, benzer adımların İsrail ve Mısır ile de atılabileceğini ifade etmişti.

- Erdoğan geçen ay İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile telefonda görüşmüş, bu, sekiz yıl sonra İsrail başbakanı ile ilk temas olmuştu.

Haberin Devamı

- Öte yandan 2018’deki Cemal Kaşıkçı cinayetinden beri ilişkilerin kopuk olduğu Suudi Arabistan ile de normalleşme sinyalleri geliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Körfez#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi