Körfez ülkeleri anlaştı, Katar ablukası kalkıyor

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkilinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, taraflar uzlaşıya vardı.

KUVEYT: SINIRLAR AÇILDI

Anlaşma kapsamında; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın, Katar’a uyguladıkları blokajı kaldıracakları, karşılığında Doha yönetiminin bu ülkeler aleyhindeki davalardan vazgeçeceği belirtildi. Anlaşmaya ilişkin Kuveyt devlet haber ajansı KUNA’nın geçtiği haberde, Suudi Arabistan’ın hava sahası ile deniz ve kara sınırlarını dün akşam itibarıyla Katar’a açtığı bilgisi yer aldı. 2017 yılından bu yana Körfez’de süregelen anlaşmazlığı bitiren anlaşmanın, bugün Suudi Arabistan’da düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) Zirvesi sırasında imzalanması bekleniyor.

TÜRKİYE’DEN İLK TEPKİ

Ankara söz konusu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırların açılmasının önemine dikkat çekilerek, “Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasının” beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in müzakere sürecindeki rolüne dikkat çekilen Amerikan basınında, söz konusu anlaşmanın, Arap ülkelerinin İsrail’le normalleşmesinin ardından Kushner hanesine yazılan bir başka başarı olduğu yorumları yapıldı.