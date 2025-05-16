Körfez turu Trump’ın yüzünü güldürdü

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Trump’ın ilk durağı olan Suudi Arabistan’da Riyad ile Washington arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı. Anlaşma, tarihteki en büyük silah anlaşması olarak kayda geçti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Suudi Arabistan’a Amerikan savunma şirketlerinden son teknoloji savaş ekipmanları ve hizmetlerinin sağlanacağı aktarıldı. Öte yandan Suudi şirketi DataVolt’un, ABD’de yapay zekâ veri merkezleri ve enerji altyapısına 20 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı aktarıldı. İki ülke arasındaki toplam yatırım paketinin 600 milyar doların üzerine çıktığı vurgulanan açıklamada, bunun “ABD ile Suudi Arabistan arasındaki en büyük ticari anlaşma seti” olduğu ifade edildi.

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TRİLYONLUK ANLAŞMALAR

Suudi Arabistan’daki temaslarının ardından Katar’ın başkenti Doha’ya hareket eden Trump, Katar’a resmi ziyarette bulunan ilk ABD Başkanı unvanının sahibi oldu. Trump, Katar ziyaretinde Amerikan uçak firması Boeing’in Doha yönetimiyle 160 uçak satışı için 200 milyar dolarlık anlaşma yaptığını ilan etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Trump’ın Katar’da en az 1.2 trilyon dolar değerinde ekonomik iş birliği sağlamak için bir anlaşma imzaladığı kaydedildi. Açıklamada, Boeing uçakları ve GE Aerospace motorlarının Qatar Airways’e satışı da dahil olmak üzere ABD ile Katar arasında toplamda 243.5 milyar doları aşan ekonomik anlaşmalar yapıldığı belirtildi. Bunun Boeing’in şimdiye kadarki en büyük geniş gövdeli uçak siparişi olduğu belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın üretim ve teslimat sürecinde ABD’de yıllık 154 bin olmak üzere toplamda 1 milyondan fazla istihdam sağlayacağının altı çizildi. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin de ABD’ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağı açıklanırken, Trump’ın 3 günlük Ortadoğu turunu dün akşam tamamladığı bildirildi.