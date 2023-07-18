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Körfez turu Arap medyasında manşet! Erdoğan'ın hediye ettiği Togg dikkat çekti

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#Erdoğan#Suudi Arabistan#Togg
Körfez turu Arap medyasında manşet Erdoğanın hediye ettiği Togg dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 12:37

Arap medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ziyaretini manşetlerinden duyururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hediye ettiği Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg merak konusu oldu. Gazeteler Togg'un teknik özelliklerinden, rengine kadar birçok detayı mercek altına aldı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen Körfez ülkeleri turu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk durağı Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan buradaki temaslarının ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek.

GAZETELER MANŞETLERİNDEN DUYURDU

Bugün Suudi Arabistan medyasının en önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti oldu. Gazeteler ziyareti manşetlerinden duyururken, Erdoğan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hediye ettiği Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg dikkat çekti.

Körfez turu Arap medyasında manşet Erdoğanın hediye ettiği Togg dikkat çekti


DİKKAT ÇEKİCİ ZİYARET

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Erdoğan'ın Körfez ziyaretini 'dikkat çekici' olarak tanımlayan CNN, Prens Muhammed bin Salman ve Erdoğan'ın iki ülke arasında savunma sanayi, enerji ve iletişim alanlarında bir dizi ikili anlaşma imzaladığına dikkat çekti.

Aljazeera Suudi Arabistan'ın Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan anlaşmalar kapsamında Türk İHA'ları satın aldığına dikkat çekerken El Riyad gazetesi, Türkiye ve Suudi Arabistan için 'iki kardeş ülke' ifadesini kullandı.

Körfez turu Arap medyasında manşet Erdoğanın hediye ettiği Togg dikkat çekti

ERDOĞAN'I OTELİNE KADAR TOGG İLE BIRAKTI

Suudi Basın Ajansı (SPA) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a Türk yapımı iki elektrikli otomobil (Togg) hediye ettiğini yazdı.

Veliaht Prens'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saray meydanında bir süre kendine hediye edilen aracı incelediğini belirten ajans, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Erdoğan'ı oteline kadar Togg ile bıraktığını belirtti.

Körfez turu Arap medyasında manşet Erdoğanın hediye ettiği Togg dikkat çekti
MERAK KONUSU OLDU: BEYAZ RENGİN SIRRI NE?

Al-Masry Al-Youm gazetesi de Erdoğan'ın hediyesine dikkat çekti ve 'Veliaht Prens'e hediye edilen arabanın beyaz renginin sırrı ne' diye sordu.

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Gazete aracın rengini Türkiye'nin Batı'sında yer alan Denizli ilindeki Turizm cenneti Pamukkale'den aldığını yazdı.

CNN ise Togg'un teknik özelikleri, fiyatı ve üretim süreci gibi detayları okuyucuları ile paylaştı.

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#Erdoğan#Suudi Arabistan#Togg