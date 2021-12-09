Körfez krizinden sonra ilk kez! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Katar'da

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez Arap ülkeleri gezisinin üçüncü durağı Katar'a geldi. Haziran 2017'deki Körfez krizinin ardından ilk kez Katar'a gelen Veliaht Prens Muhammed, başkent Doha'daki Uluslararası Havalimanı'nda Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani tarafından karşılandı.



NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Haziran 2017'de terör örgütlerini desteklediği iddiasıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini keserken, ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, suçlamaları reddederken, Körfez bölgesinde kriz patlak vermişti. Krizin çözümüne yönelik yürütülen çalışmaların ardından geçtiğimiz 5 Ocak’ta Suudi Arabistan'daki 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına karar verilmişti.