Körfez Akıntısı alarm veriyor

İklim değişiklikleri konusunda yeni yapılan bir araştırmada, Atlantik Okyanusu’ndaki Körfez Akıntısı’nın (Gulf Stream) ortadan kalkmasının “ciddi iklim felaketine” neden olabileceği belirtildi. Nature dergisinde yayımlanan “Atlantik Meridyonel Devrilme Dolaşımının (AMOC) Çökmesi İçin Gözleme Dayalı Erken Uyarı Sinyalleri” başlıklı bilimsel makalede, Körfez Akıntısı’nın durmasının, sadece ülkenin doğusunda yaşayan Kanadalılar için değil, dünya çapında yüz milyonlarca insan için “ciddi iklim felaketi” anlamına geleceği belirtildi.

CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR

Makalede, “Kuzey Yarım Küre ikliminin motoru olan Atlantik Okyanusu’nun mevcut sistemi, iklim değişikliği nedeniyle zayıflıyor olabilir. Bu durum, Avrupa’da ve Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde aşırı soğuk ve bazı bölgelerde yükselen deniz seviyeleri olmak üzere dünyanın hava durumu üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir” ifadeleri kullanıldı. Artan sera gazı emisyonları nedeniyle atmosfer ısındıkça altındaki okyanus yüzeylerinin daha fazla ısı tutacağı belirtilen araştırmada, sistemin olası çöküşünün ise dünyanın hava sistemleri için ciddi sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

BİN YILIN EN KÖTÜSÜ

Araştırmanın başyazarı Almanya’daki Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Niklas Boers, “dünyanın ana dolaşım sistemlerinden biri” olarak tanımladığı akıntının, şu anda son bin yılın en zayıf noktasında olduğuna dikkati çekti.

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