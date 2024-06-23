Kore Yarımadası’nda yoğun trafik: Putin gitti ABD donanması geldi

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Nükleer güçle çalışan Amerikan uçak gemisi “Theodore Roosevelt”, iki destroyer gemi eşliğinde Güney Kore’nin Busan limanına demir attı. ABD donanmasına ait savaş gemileri önümüzdeki hafta Japonya ve Güney Kore katılımıyla Japon Denizi sularında “Özgürlük bölgesi” tatbikatına çıkacak.

TATBİKAT YAPILACAK

ABD, Japonya ve Güney Kore ortak deniz tatbikatı kararı Singapur’da düzenlenen güvenlik zirvesinde alınmıştı. Ancak Amerikan uçak gemisinin Putin’in ziyareti sonrasında bölgede boy göstermesi son gelişmelerle bağlantılı bulundu. Dün Busan limanına demir atan USS Theodore Roosevelt uçakgemisine USS Halsey ve USS Daniel Inouye destroyer gemileri eşlik ediyor. Plana göre 28 Haziran’da başlayacak üç ülke katılımlı deniz tatbikatında su üstü, su altı ve sanal düşmanın siber saldırılarını bertaraf edecek çalışmalar yapılacak. Hafta başında 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Kim Jong Un ile stratejik ittifak anlaşması imzalamıştı.