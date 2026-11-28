Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana defalarca saldırıya uğrayan Kırım Köprüsü, Moskova'nın Kırım üzerindeki hakimiyetinin en önemli simgelerinden biri…

Rusya ile Kırım arasındaki en önemli ulaşım bağlantılarından biri olan Kerç Köprüsü olarak da bilinen köprü, geçen hafta düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırıları sonucunda ağır hasar aldı.

Köprünün bir bölümünün sulara gömülmesinde, düşük maliyetiyle dikkat çeken Ruta seyir füzeleri de rol oynadı.

Bu füzeler, savaşın perde arkasındaki dikkat çekici bir hikayeyi de gündeme taşıdı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Ukrayna'nın saldırıda kullandığı Ruta seyir füzelerinin ardında, bir zamanlar servetini Rusya'da kazanan ve bugün Moskova'nın kara listesinde bulunan bir iş insanı var.

Haberin Devamı

A Russian exile who vowed to help Ukraine is building low-cost missiles that are reshaping the battlefield—and helping bring Russia’s Crimea bridge down https://t.co/RWSbceHXaj — The Wall Street Journal (@WSJ) November 23, 2026

Hollanda merkezli savunma şirketi Destinus'un kurucusu ve CEO'su 50 yaşındaki Mikhail Kokorich, şimdi doğup büyüdüğü ülkeye karşı kullanılan füzeleri üretiyor.

SERVETİNİ RUSYA'DA KAZANDI, ÜLKESİNİ TERK ETTİ

Sibirya'da büyüyen Kokorich, ilk servetini Rusya'da tüketici elektroniği ve çeşitli ürünlerin ticaretini yaparak kazandı. Putin karşıtı muhalefete verdiği desteğin ardından 2012 yılında ülkesini terk eden iş insanı, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Rus vatandaşlığından da vazgeçti.

Bolşeviklere karşı çıkan Çarlık dönemi bankacılarından petrol milyarderiyken Putin muhalifi haline gelen Mikhail Hodorkovski'ye kadar Rusya'nın siyasi tarihinde Moskova yönetimine karşı çıkan çok sayıda sürgün iş insanı bulunuyor.

Ancak Kokorich'i bu isimlerden ayıran önemli bir fark var. Rusya'ya karşı kullanılan silahları bizzat üretiyor.

Ukrayna'ya verdiği desteği açıkça dile getiren Kokorich, "Ukraynalılara kazanmalarını istediğimi söyledim. Hala da istiyorum. Ürettiğimiz füzelerin Ukraynalıların ülkelerini savunmasına yardımcı olmasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın 19 Kasım haftası bir dizi hava saldırısı düzenlediği Kırım Köprüsü'ne ait uydu görüntüsü

Haberin Devamı

‘BİR TALEPLE ŞİRKETİN KADERİ DEĞİŞTİ’

Üniversitede hipersonik teknolojiler üzerine eğitim alan fizikçi Kokorich'in başlangıçtaki hedefi farklıydı. 2021 yılında kurduğu Destinus şirketinde hipersonik motor teknolojileri üzerinde çalışıyordu.

Savaşın başlamasının ardından Ukraynalı dostları ve yetkililer, Kokorich'e İran'ın uzun menzilli Şahid (Shahed) insansız hava araçlarına benzer bir sistem geliştirip geliştiremeyeceğini sordu. Bu talep üzerine savunma sanayisine yönelen şirket, 2023 yılında ilk Da Vinci insansız hava araçlarını Ukrayna'ya teslim etti. Kiev yönetimi, 2024 yılından itibaren de Destinus'un ürettiği Ruta seyir füzelerini kullanmaya başladı.

Haberin Devamı

MOSKOVA'NIN KARA LİSTESİNDE: TROÇKİ'Yİ HATIRLATTILAR

Rusya Federal Mali İzleme Servisi, Kasım 2025'te Kokorich'i ve sürgünde yaşayan bazı Rus isimleri ‘teröristler ve aşırılıkçılar’ listesine aldı.

Kırım Köprüsü'ne yönelik son saldırının ardından Kremlin, Hollanda'nın Kiev yönetimine verdiği desteğe sert tepki gösterdi. Rus yorumcular ve sosyal medya kullanıcıları ise doğrudan Kokorich'i hedef aldı.

Kremlin yanlısı askeri haber sitesi Voennoye Obozreniye'de yayımlanan bir yazıda analist Max Vektor, Kokorich'in faaliyetlerini ‘ihanet eylemi’ olarak nitelendirdi. Vektor, Sovyet lideri Josef Stalin'in siyasi rakibi Lev Troçki'nin 1940 yılında Meksika'da suikast sonucu öldürülmesini hatırlatarak Rus istihbarat servislerine çağrıda bulundu.

Haberin Devamı

Kokorich, bugüne kadar aldığı ölüm tehditlerinin sayısını artık hatırlamadığını söylüyor.

KIRIM KÖPRÜSÜ SALDIRISI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı, daha önce Ukrayna'ya silah tedarikindeki rolünü gizli tutan Destinus'un uluslararası kamuoyunda tanınmasını sağladı. Şirket, son yıllarda savunma sanayisinde giderek büyüyen düşük maliyetli füze pazarının önemli üreticilerinden biri haline geldi.

Ukrayna ve İran'daki çatışmalar, orduların gelişmiş ve yüksek maliyetli silah sistemlerinin yanında büyük miktarda ucuz füze ve insansız hava aracına da ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Dünya genelinde artan savunma harcamaları ve ticari bileşenlere erişimin kolaylaşması, yüzlerce yeni girişimin bu alana yönelmesini beraberinde getirdi.

Haberin Devamı

MİLYON DOLARLIK FÜZELERE RAKİP: '10 KAT DAHA UCUZ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Destinus'un açıklamasına göre Ruta seyir füzesinin Block 1 olarak adlandırılan ilk versiyonunun maliyeti birkaç yüz bin dolar seviyesinde.

Füzenin adı, şans getirdiğine inanılan efsanevi bir Ukrayna bitkisinden ve İspanyolcada ‘rota’ veya ‘yol’ anlamına gelen Ruta kelimesinden geliyor.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) verilerine göre ABD'nin JASSM füzesinin maliyeti 1,3 milyon doları, Tomahawk seyir füzesinin maliyeti ise yaklaşık 2 milyon doları buluyor. Ukrayna'nın da kullandığı İngiliz Storm Shadow füzelerinin maliyeti milyonlarca dolarla ifade ediliyor.

Kokorich, şirketinin pazardaki hedefini "Biz 10 kat daha ucuz olmaya çalışıyoruz" sözleriyle anlatıyor. Ancak fiyatlar arasındaki fark, söz konusu füzelerin aynı askeri kabiliyetlere sahip olduğu anlamına gelmiyor.

Norveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nden füze uzmanı Fabian Hoffmann, maliyet avantajının beraberinde bazı sınırlamalar getirdiğine dikkat çekerek "Daha az para ödüyorsunuz ancak karşılığında daha sınırlı kabiliyetler elde ediyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

BEŞ AYDA ÜRETİM KAPASİTESİNİ YAKLAŞIK YÜZDE 50 ARTIRDI

Destinus'un büyüme hızını üretim rakamları da ortaya koyuyor. Şirket, mayıs ayında yaklaşık 200 adet olan aylık Ruta Block 1 füze üretim kapasitesini ekim itibarıyla 300'e yaklaştırdı.

Hollanda ve İspanya'da üretim yapan Destinus, füze motorlarını da kendi bünyesinde üretiyor. Yeni füze modelleri üzerinde çalışmalarını sürdüren şirketin kurucusu Kokorich, ulaştıkları kapasiteyle Avrupa'nın en büyük seyir füzesi üreticisi haline geldiklerini öne sürüyor.

Destinus'un müşterileri arasına Avrupa ülkeleri de katıldı. İspanya, şirketin önleyici insansız hava araçlarından sipariş verirken Hollanda da yeni bir sistemin geliştirilmesi için Destinus ile sözleşme imzaladı.

Hollanda'nın eski savunma tedarikinden sorumlu bakanı Gijs Tuinman, şirketin Ukrayna açısından geldiği noktayı şu sözlerle anlattı: "Ukrayna, kendisine destek sağlayan ülkelerden belirli askeri kabiliyetler talep ediyor ve bu şirket her zaman listede yer alıyor."

UKRAYNA'DAKİ FAALİYETLERİ AVRUPA'DA TARTIŞMA YARATTI

Destinus'un hızlı büyümesine karşın Avrupa'daki bazı yatırım planları henüz sonuç vermiş değil. Alman savunma sanayisi devi Rheinmetall, nisan ayında duyurulan ortak füze üretimi girişiminin henüz hayata geçirilmediğini açıkladı. Kokorich ise görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Şirket çalışanlarının Ukrayna'da füze testlerine yardımcı olduklarına ve çatışma bölgelerine yakın noktalarda bulunduklarına ilişkin basına yansıyan haberler de Hollanda'da tartışmalara yol açtı.

Kokorich, diğer Batılı silah üreticileri gibi Ukrayna'da testler gerçekleştirdiklerini doğruladı ancak çalışanlarının çatışmalara doğrudan katılmadığını söyledi. İş insanı, üretilen füzelerin kullanılmak üzere Ukrayna ordusuna teslim edildiğini belirtti.

'PUTİN ÜLKEMİ ÇALDI'

Babasının ailesi Ukrayna kökenli olan Kokorich, vatandaşlığından vazgeçmesine ve yıllardır ülkesinden uzakta yaşamasına rağmen kendisini hala Rus olarak görüyor.

"Bu benim kültürüm, benim edebiyatım, benim müziğim. Putin ülkemi çaldı" diyen iş insanı, yurt dışında karşılaştığı her Rus'un kendisini öldürebilecek biri olabileceğini düşünmek zorunda kalmasını tuhaf buluyor.

Aldığı ölüm tehditlerine rağmen kararından pişmanlık duymadığını ve karşı karşıya olduğu risklerin her zaman farkında olduğunu belirten Kokorich, içinde bulunduğu durumu çocukluğunun geçtiği Sibirya'da kullanılan bir sözle anlatıyor:

"Kurtlardan korkuyorsan ormana girme."