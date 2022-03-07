Köprüde ölüm kalım savaşı

Haberin Devamı

Kiev’e 27 kilometre uzaklıkta bulunan Irpin kasabasına gitmek için şehir merkezinden yola çıkıyoruz. Yol boyunca defalarca denk geldiğimiz barikat ve kontrol noktalarından geçerek Kiev’in kuzeybatısında bulunan bir ormanlık alana yaklaşıyoruz. Alana yaklaştıkça top seslerini daha yakından duyuyoruz.

Irpin köprüsüne birkaç dakika uzaklıkta bir yere aracımızı park ediyoruz. Irpin’den gelen yaşlı bir kadın bize dönerek, “Bu savaş çok kötü. Bu savaşın durması lazım” diyor. Biraz daha ileriye gittiğimizde bu kez Ukraynalı asker, Rus güçlerinin 5 kilometre uzakta olduğunu, bulunduğumuz noktayı çok rahat bir şekilde hedef alabileceklerini belirterek dikkatli olmamızı söylüyor. Biraz daha ilerlediğimizde son tarafta üstü örtülmüş ve yanına bavul bulunan sivillere ait iki ceset görüyoruz.





Haberin Devamı

KÖPRÜDE CAN PAZARI

Kiev’le Irpin’i birbirine bağlayan Irpin köprüsü, Rus güçlerinin ilerleyişini durdurmak için Ukrayna ordusu tarafından birkaç gün önce havaya uçurulmuştu. Paramparça olan köprünün batı yakasındaki Irpin’den gelen sivillerin neredeyse tamamının yaşlı, kadın ve çocuklardan oluştuğunu görüyoruz. İçlerinden bazıları o kadar yaşlı ki tek başına yürüyerek buraya kadar gelmiş olmaları adeta bir mucize. Köprünün doğu yakasında bulunan birkaç sivil geçmeye çalışanlara yardım ediyor. Irpin’den gelen bir grubun battaniye içinde bir kişiyi taşıdığını fark ediyoruz. Battaniyede bacağından yaralanmış bir Ukrayna askeri var. Irpin köprüsündeki sivil tahliyelerini fotoğraflamaya çalışırken bu gez çok yakınımızda bir patlama meydana geliyor. Hepimiz kendimizi yere atıp korunmaya çalışıyoruz. Tekrar köprünün üzerine çıktığımızda birkaç kilometre ötemizde bulunan Irpin’den siyah dumanların yükseldiğini görüyoruz.

BOMBALANAN IRPİN KÖPRÜSÜ

Hava saldırısından kaçmak isteyen Ukraynalılar patlama sesleriyle yere çöküp korunmaya çalışıyor. Arkada bombalanan kasabadan siyah dumanlar yükseliyor.





Haberin Devamı

80’İNDEN SONRA...

Irpin yolu dönüşünde, Kiev’in girişinde bulunan bir meydanda siviller var. Irpin’den gelen grupta yaşlı bir çift ile torunları dikkatimizi çekiyor. 81 yaşındaki Adolf ile 80 yaşındaki Nia kendi imkanlarıyla Irpin’den buraya kadar gelmiş. Gidecek güvenli bir yer arıyorlar. Torunları İvan, “1 Mart’ta Irpin’de hayat normaldi. Ama şimdi bomba yağmuru var” diyor.





KAÇAMADILAR

Neredeyse tüm binaların bombalandığı Irpin’den kaçışta acı manzaralar yaşandı. Çok sayıda sivilin ellerinde bavullarıyla kaçışı, bombardımanla yarım kaldı.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

DÜN NE OLDU?

* Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rus güçlerinin güneydeki Odessa kentini bombalamaya hazırlandığını söyledi. Şehirde kapsamlı saldırı hazırlığı yapılıyor.

Haberin Devamı

* Mariupol’da sivillerin tahliyesine yönelik ateşkes 2’nci kez başarısız oldu.

* Kiev yakınlarındaki Buça kasabası Rusya’nın kontrolüne geçti.

* Kiev’in batısındaki Irpin’de bir tahliye kontrol noktası bombalandı. 2’si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

* Kiev ile Lviv şehirleri ortasındaki Vinnitsa Havalimanı Rus bombardımanıyla kullanılamaz hale getirildi.

* Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Ghebreyesus, Rusya’nın Ukrayna’da sağlık tesislerini vurduğunu söyledi. Bunun insan haklarının ihlali olduğunu kaydetti.

* Ukraynalı doğalgaz dağıtım operatörü, devam eden çatışmalar nedeniyle 16 istasyonun kapatıldığını söyledi. Başkent Kiev’in bazı bölgeleri dahil Harkov’dan Donetsk’e kadar insanlar ısınamıyor, yemek pişiremiyor.

Haberin Devamı

* Önceki gece güneyde Odessa ile Herson arasındaki Nikolayev şehrine yoğun füze saldırısı düzenlendi.

* BM, Ukrayna’da işgalin başından bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını açıkladı. Ukrayna makamları 2 Mart’ta 2000 sivilin öldüğünü ifade etmişti.

* Pazar duası sırasında Papa Françesko, “Savaş çılgınlık” diyerek barış çağrısı yaptı.