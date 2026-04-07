Köprüde facia: Patlama sonrası yangın çıktı

Haberin Devamı

Panama facia gibi bir kazaya sahne oldu. Panama Kanalı'nın Pasifik girişindeki Amerika Köprüsü’nün altında park halinde bulunan bir yakıt kamyonunda 16:12 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre; patlama sonrasında çıkan yangın çok geçmeden bölgedeki 2 tanker kamyona daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Köprünün geçici olarak araç trafiğine kapatılmasına yol açan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.