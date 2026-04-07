HABERLERDünya Haberleri

Köprüde facia: Patlama sonrası yangın çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Panama#Köprü#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 09:12

Panama’daki Amerika Köprüsü'nün altında park halinde bulunan yakıt kamyonunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından köprüde yangın çıktı. Çıkan yangın en az 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Panama facia gibi bir kazaya sahne oldu. Panama Kanalı'nın Pasifik girişindeki Amerika Köprüsü’nün altında park halinde bulunan bir yakıt kamyonunda 16:12 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre; patlama sonrasında çıkan yangın çok geçmeden bölgedeki 2 tanker kamyona daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Köprünün geçici olarak araç trafiğine kapatılmasına yol açan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

