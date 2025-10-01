Kopenhag'ta kritik toplantı: AB liderleri bir araya geldi

×
HABERLER

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 14:34

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da bir araya geldi. Zirvenin ev sahipliğini üstlenen AB Dönem Başkanı Danimarka, son dönemde hava sahasında görülen dronlar nedeniyle Avrupa'nın güvenlik kaygılarının da odağında yer alıyor.

AB'nin 27 üyesinin devlet ve hükümet başkanı, AB Konseyinin Dönem Başkanlığını yürüten Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da toplandı.

Zirvenin girişinde açıklama yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Hedefimiz elbette güvenlik ve savunma caydırıcılığı, insansız hava araçları (İHA), Ukrayna'ya yardım ve ayrıca göç konularını gündeme getirmek." dedi.

Frederiksen, son günlerde ülkesi de dahil olmak üzere Avrupa'da karşılaşılan dron tehdidine değinerek, "Bence Avrupa'daki güvenlik hakkında ulusal bakış açımızı bir kenara bırakıp, devam eden hibrit savaş örüntüsüne bakmalıyız. Ukrayna'daki savaşa, Rusya'nın hepimizi tehdit etme girişimi olarak bakmalıyız. Dolayısıyla Ukrayna'ya ulusal bir bakış açısı yerine Avrupa perspektifinden bakarsanız, Rusya'ya ve hibrit savaşa kendi ulusal bakış açınızdan ziyade Avrupa perspektifinden bakarsanız, o zaman herkesin hepimizi yeniden silahlandırmamız gerektiği konusunda hemfikir olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Bir gün Polonya, öbür gün Danimarka ve gelecek hafta muhtemelen başka bir yerde sabotaj veya dron uçuşları göreceğiz." ifadesini kullanan Frederiksen, Rusya'dan yönelen tehditlere karşı güçlü ve birleşik bir yanıt verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

'GÜVENLİK VE SAVUNMAYI ELE ALACAĞIZ'

Zirveye Başbakan Frederiksen ile birlikte eş başkanlık yapan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "Bugün, Avrupa vatandaşlarının temel endişelerinden biri olan güvenlik ve savunmayı ele alacağız." dedi.

Costa, liderlerin AB Komisyonuna savunma konusunda hazırladığı yol haritası için siyasi rehberlik sağlamak üzere önemli bir siyasi tartışma yapacaklarını belirterek, "Elbette güvenliğimiz Ukrayna ile başlıyor ve bu nedenle, Ukrayna'ya olan desteğimizi nasıl güçlendireceğimizi de ele alacağız." diye konuştu.

DANİMARKA ALARMDA

Son bir haftada Danimarka, hava sahasında artan dron gözlemleri nedeniyle alarma geçti.

Ek olarak 9 Eylül'de Polonya, 14 Eylül'de Romanya ve 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahalarının Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesinin üstüne, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde görülen tanımlanamayan dronlar, yetkilileri olağanüstü önlemler almaya zorladı.

Danimarka, 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde tüm sivil dron uçuşlarını yasakladı. Yasak kapsamında ihlallerde para cezası veya 2 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceği bildirildi.

ZİRVE ÖNCESİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kopenhag, gayriresmi AB zirvesinin hemen ardından Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi kapsamında 47 Avrupa ülkesinin temsilcilerini ve liderlerini ağırlayacak.

Bu nedenle kent, olası risklere karşı kapsamlı güvenlik düzenlemeleriyle donatıldı.

Fransız, İsveç, İngiliz ve Alman orduları da toplantı alanının etrafına özel hava savunma sistemleri konuşlandırdı.

Bir Alman firkateyni, Kopenhag açıklarındaki limanda görevlendirilirken, NATO'nun "Baltık Sentry" misyonu kapsamında bölgedeki gözetim faaliyetleri güçlendirildi.

