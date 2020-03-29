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Dünya
Haber Giriş: 29.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Köpekler teşhis edecek

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Köpekler teşhis edecek
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İngiltere’de Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ile Durham Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, havalimanlarında görevlendirilecek özel yetiştirilmiş köpekler sayesinde koronavirüs hastalarının tespit edilmesi planlanıyor.

Köpeklerin daha önce de sıtma hastalarını tespit edebilmesinden yola çıkan uzmanlar, bunun COVID-19 virüsüne uygulanabileceği görüşünde. Araştırmanın temeli, her hastalığın bir ‘kokusu’ olduğu teorisine dayanıyor.

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