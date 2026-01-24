Köpekbalığı dehşet saçtı: 12 yaşındaki çocuk öldü

Haberin Devamı

Avustralya’nın Sidney kentinde, şehir merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafedeki Vaucluse bölgesinde denize giren 12 yaşındaki Nico Antic, köpekbalığı saldırısına uğradı.

Antic, kayalıklardan suya atladıktan kısa süre sonra uğradığı saldırı sonucunda her iki bacağından ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AİLEDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Antic ailesi yaptığı açıklamada, Nico’nun spor yapmayı seven, neşeli ve cana yakın bir çocuk olduğunu vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Oğlumuz Nico’yu kaybetmenin tarif edilemez acısını yaşıyoruz. O, çevresine mutluluk saçan, iyi kalpli ve cömert bir ruhtu. Onu her zaman bu şekilde hatırlayacağız.”

PLAJLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Saldırının ardından güvenlik gerekçesiyle Sidney başta olmak üzere birçok plaj geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, bölgede deniz güvenliğinin artırıldığını açıkladı.

UZMANLARDAN UYARI: YAĞIŞLAR ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Uzmanlara göre, son günlerde bölgede etkili olan yoğun yağışlar deniz suyunun bulanıklaşmasına neden oldu. Bu durumun, köpekbalıklarının kıyıya yaklaşmasını tetiklemiş olabileceği belirtiliyor.

KÖPEKBALIĞI SALDIRILARI NADİR GÖRÜLÜYOR

Doğa koruma kuruluşlarının verilerine göre Avustralya’da her yıl ortalama 20 köpekbalığı saldırısı yaşanıyor. Ancak bu vakaların üçten azı ölümle sonuçlanıyor.

Uzmanlar ayrıca, köpekbalığı saldırılarının plajlardaki boğulma vakalarına kıyasla oldukça nadir görüldüğüne dikkat çekiyor.