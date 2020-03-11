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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:22,Son Güncelleme:/

Köpek, sahibinin yol arkadaşı oldu

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Köpek, sahibinin yol arkadaşı oldu
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Kazakistan'da 'Magnus' isimli köpeğin, fiziksel engelli sahibinin tekerlekli sandalyesini yol boyunca başıyla iterek sahibine destek oluğu anlar görüntülendi.

Olay, Kazakistan'ın Taraz şehrinde meydana geldi. Fidana Durusova isimli kişi yolda ilerlediği sırada tekerlekli sandalyedeki Anatoly Derbenev (70) ve köpeği Magnus ile karşılaştı. Magnus'un, yaşlı sahibinin tekerlekli sandalyesini yol boyunca başıyla ittiğini gören kadın bu anları kameraya aldı.

Köpek, sahibinin yol arkadaşı oldu
Kayda aldığı anlar hakkında medyaya konuşan Durusova, Derbenev ve köpeği Magnus'u gördükten sonra ona para ve yemek teklif ettiğini ancak, Derbenev'in tek ailesi olarak tanımladığı Magnus'un da yardımıyla kendi başının çaresine bakmayı tercih ettiğini söylediğini belirtti.

Köpek, sahibinin yol arkadaşı oldu

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