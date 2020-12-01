Köpeğiyle oynarken ayağını kırdı

Şükran Günü için ailesiyle birlikte Deleware eyaletinde bulunan 78 yaşındaki Joe Biden’ın, cumartesi günü köpeği ile oynadığı sırada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği belirtildi. İlk röntgen sonuçlarına göre 78 yaşındaki Biden’ın ayağında bariz bir kırık görülmedi. Ancak bilgisayarlı tomografi çekilmesi üzerine sağ ayağının orta kesiminde ince kırıklar olduğu tespit edildi. Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, Biden’ın birkaç hafta boyunca destekleyici özel ayakkabı giymek zorunda kalabileceğini söyledi. “Major” ve “Champ” isminde iki Alman çoban köpeği bulunan Biden, talihsiz kazaya yol açan Major’ı 2018 yılında bir barınaktan sahiplenmişti.

ABD’YE TANIDIK HAZİNE BAKANI

Göreve başlamak için gün sayan Joe Biden, kabinesini ve ekibini tanıtmaya devam ediyor. Biden son olarak, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ı Hazine Bakanlığına aday göstereceğini açıkladı. Kongre’nin onay vermesi halinde Yellen, bu göreve gelmiş ilk kadın olacak. Biden, ilk kez tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibinin duyurusunu da yaptı. Buna göre Biden’ın Beyaz Saray Sözcüsü babası Yunan asıllı olan Jen Psaki olacak.