Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Karadenizden ilk görüntüler geldi Savaş gemileri yola çıktıKaradeniz'den ilk görüntüler geldi! Savaş gemileri yola çıktı#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Canlı: Giresunda bir gol dahaCanlı: Giresun'da bir gol daha!#Giresunspor
Herkesin korktuğu süreç başladı Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...Herkesin korktuğu süreç başladı! Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...#RUSYA
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
Ukrayna kriziyle fiyatlar fırladı Altın için kritik 4 cepheUkrayna kriziyle fiyatlar fırladı! Altın için kritik 4 cephe#Altın Fiyatları
Kripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor Düşüş hız kazandıKripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor! Düşüş hız kazandı#Kripto Para
Bursadaki işkence skandalında yeni gelişme Telefondan farklı görüntülere ulaşıldıBursa'daki işkence skandalında yeni gelişme! Telefondan farklı görüntülere ulaşıldı#İşkence
Tedirgin eden görüntü Ağlar dolup taştı... Dokunmayın uyarısıTedirgin eden görüntü! Ağlar dolup taştı... 'Dokunmayın' uyarısı#Hatay
HABERLERDünya Haberleri

Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı

#Paraşüt#Köpek#Dünya
Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı

Film yönetmeni Shams, köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı.

Haberin Devamı

Shams, samoyed cinsi köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık bir eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı. Köpeğiyle birlikte gerçekleşen uçuşunda Fransız film yönetmeni Shams, Ouka’nın rahat bir şekilde uçabilmesi için özel koşum takımı yaptırdı. Shams, Eylül 2021’de ilk uçuşu yaptıklarını ve köpeği Ouka’nın uçuşta rahat etmesi için ona özel koşum takımı tasarladığını belirtti.

Shams açıklamasında “Ouka'ya en iyi hayatını vermek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve tekrar gülümsemem için bana çok yardımcı oluyor. Sağol kanka! Haydi şimdi dünyanın etrafında uçalım” ifadelerini kullandı. Shams ayrıca köpeği Ouka’nın maceralarını paylaştığı @ouka.sam adlı sosyal medya hesabı açtı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paraşüt#Köpek#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası