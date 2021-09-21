Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ceren Özdemiri canice katletmişti Söylemek istediğin var mı sorusuna bu yanıtı verdiCeren Özdemir'i canice katletmişti! 'Söylemek istediğin var mı?' sorusuna bu yanıtı verdi#Ceren Özdemir
Yarasa araştırmacılar koronavirüsün kökenini arıyorYarasa araştırmacılar koronavirüsün kökenini arıyor#KORONAVİRÜS
Manisada korkunç olay Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandıManisa'da korkunç olay! Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı#Manisa
Son Dakika: Fenerbahçede Serdar Dursun sevinciSon Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun sevinci!#Fenerbahçe
İşte Harika Avcının son fotoğrafıİşte Harika Avcı'nın son fotoğrafı#Harika Avcı
Michael Ballacktan duygusal paylaşım 2 ay önce oğlunu kaybetmişti...Michael Ballack'tan duygusal paylaşım! 2 ay önce oğlunu kaybetmişti...#Michael Ballack
AİHM, Litvinenkonun öldürülmesinden Rusyayı sorumlu tuttuAİHM, Litvinenko'nun öldürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu#Rusya
Bakan Karaismailoğlu açıkladı Dev tasarruf...Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Dev tasarruf...#1915 Çanakkale Köprüsü
İstanbul Havalimanı Yılın Havalimanı ödülüne layık görüldüİstanbul Havalimanı "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü#İstanbul Havalimanı
Kanye West, Kim Kardashianı aldatıp aldatıp övünmüşKanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!#Kim Kardashian Kanye West
HABERLERDünya Haberleri

Köpeği için 'business class'ı kapattı!

#Hindistan#Uçak#Dünya
Köpeği için business classı kapattı

Hindistan'da bir kadın, bindiği uçaktaki "business class" bölümündeki tüm koltukları kendi, bir çalışanı ve köpeği Bella için satın aldı.

Haberin Devamı

Hint medyasında yer alan habere göre, Hindistan hava yolu şirketi Air India'ya ait uçak, 15 Eylül'de Mumbai kentinden Çennai kentine uçuş gerçekleştirdi.

Uçakta seyahat eden Hint kadın, "business class" bölümündeki 12 koltuğun tamamını Malta cinsi Bella ve hizmetinde çalışan biriyle rahatça seyahat edebilmek için satın aldı.

Kadın, 2 saat süren uçuş için 4 bin 400 dolar civarında ödeme yaptı.

Air India'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "The Hindu" gazetesine yaptığı açıklamada, yolcuların uçuşlara sadece kedi ve köpek değil hamsterlarını da getirdiklerini söyledi.

Hindistan'da 25 yaşındaki bir kadın haziran ayında köpeğiyle uçmak için özel bir jet kiralamıştı. Bu uçuşun ortalama maliyeti ise 17 bin dolar olmuştu.

İlgili Haberler:

'Bu yoldan dönmek yok...' TEKNOFEST bu sözlerle başladıAltın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak! Kader günü yarınİstanbul Boğazı'nda heyecanlandıran dakikalar! Peş peşe sıralandılar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Uçak#Dünya